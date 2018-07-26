На пермском стадионе надпись «Амкар» заменили на «Звезду»
25 июля пресс-служба футбольного клуба «Звезда» опубликовала в соцсетях ролик с тренировки команды. Восстанавливающийся после травы Даниил Зуев забивает крученый мяч в ворота. Болельщики обратили внимание на то, что надпись «Амкар», сделанную с помощью стульев на трибунах, заменили на «Звезду».
- В Перми стирают память об «Амкаре», - сожалеют пермяки в соцсетях.
Напомним, что сегодня ФК «Звезда» сыграет свой первый после воссоздания клуба домашний матч. Пермяки во встрече второго тура ПФЛ группы «Урал-Поволжье» примут на домашнем стадионе ФК «Челябинск». Начало встречи в 19 часов. Вход свободный.
В первом туре пермяки уступили на выезде тольяттинской «Ладе» 0:1. Главный тренер команды Константин Парамонов призвал пермяков прийти на стадион и поддержать новую команду, которая только начинает свой путь.