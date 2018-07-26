В Прикамье в реке Вильва утонул 42-летний мужчина

26 Июль 06:42 2018-07-26T06:42:27+03:00

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Каждый день поступают сообщения о несчастных случаях на воде. В жару жители Прикамья устремляются поближе к водоемах - рекам, прудам и озерам. Но при этом многие прикамцы не соблюдают элементарные правила поведения на воде.

Так, по данным ГУ МЧС по Пермскому краю, 25 июля из реки Вильва у деревни Батина Кудымкарского района достали тело 42-летнего мужчины, который утонул ранее. Причина происшествия устанавливается.

Больше повезло мужчине, который тонул в Каме в Добрянке. Отдыхающие заметили тонущего человека и сумели его вытащить из воды.

Напомним, что с начала купального сезона в Прикамье утонуло 29 человек, в том числе - 6 детей. Об этом сообщили в краевом правительстве. Как пояснили в МЧС, чаще всего пермяки гибнут в необорудованных для купания местах.