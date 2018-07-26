В Перми разыскивают 56-летнего мужчину, который пропал в микрорайоне Запруд
56-летний Юрий Стук пропал в понедельник, 23 июля, в микрорайоне Запруд. Он ушел около 8 утра из дома по улице Колыбалова в магазин и с тех пор о нем ничего неизвестно. Дочь пропавшего мужчины Юлия написала заявление в полицию.
Приметы: Глаза голубые, рост 176 среднего телосложения. Был одет в черные спортивные штаны и черные кроссовки. Все личные вещи, документы, телефон, деньги оставил дома. В последний раз его видели в магазине «Лунатик» в микрорайоне Запруд в 8 часов утра.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия, просят сообщать по телефонам: 8-950-449-93-98 или 02.
Ранее мы писали, что в Прикамье утонул 50-летний мужчина. Водолазы Пермской краевой службы спасения извлекли из озера в поселке Карьер Известняк Александровского района.