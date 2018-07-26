В Перми разыскивают 56-летнего мужчину, который пропал в микрорайоне Запруд

26 Июль 06:30 2018-07-26T06:43:06+03:00

Он ушел из дома 23 июля в 8 утра

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56-летний Юрий Стук пропал в понедельник, 23 июля, в микрорайоне Запруд. Он ушел около 8 утра из дома по улице Колыбалова в магазин и с тех пор о нем ничего неизвестно. Дочь пропавшего мужчины Юлия написала заявление в полицию.

Приметы: Глаза голубые, рост 176 среднего телосложения. Был одет в черные спортивные штаны и черные кроссовки. Все личные вещи, документы, телефон, деньги оставил дома. В последний раз его видели в магазине «Лунатик» в микрорайоне Запруд в 8 часов утра.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия, просят сообщать по телефонам: 8-950-449-93-98 или 02.

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