2018-07-26T06:11:08+03:00
Общество

В Пермском крае сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ перехватил нарушителя на высоте 20 километров

Плановые учения прошли успешно
Константин КЯКИНЕН
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фото: Центральный военный округфото: Центральный военный округ
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В ходе учений по тревоге с аэродрома в Пермском крае был поднят сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Самолет должен был перехватить условного нарушителя. Экипаж пермского сверхзвукового истребителя перехватчика выполнил полет в стратосферу и справился с задачей за 17 минут. На высоте 20 километров на скорости 2500 км/ч он сумел найти, перехватить и уничтожить воображаемого противника, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет. Он способен выполнять задачи по перехвату противника на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Ранее мы писали, что в военных учениях в Прикамье примут участие 50 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Пилоты будут отрабатывать один из самых сложных элементов – дозаправку в воздухе

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