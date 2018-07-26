В Пермском крае сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ перехватил нарушителя на высоте 20 километров

26 Июль 06:11 2018-07-26T06:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе учений по тревоге с аэродрома в Пермском крае был поднят сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Самолет должен был перехватить условного нарушителя. Экипаж пермского сверхзвукового истребителя перехватчика выполнил полет в стратосферу и справился с задачей за 17 минут. На высоте 20 километров на скорости 2500 км/ч он сумел найти, перехватить и уничтожить воображаемого противника, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет. Он способен выполнять задачи по перехвату противника на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Ранее мы писали, что в военных учениях в Прикамье примут участие 50 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Пилоты будут отрабатывать один из самых сложных элементов – дозаправку в воздухе