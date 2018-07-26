2018-07-26T05:54:45+03:00
Происшествия

Дорожники засорили канализацию в центре Перми

Авария случилась около коммунального моста
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

25 июля в Перми рабочие, асфальтировавшие ул. Попова на участке от ул. Монастырская до ул. Петропавловская, засыпали строительным мусором канализационный колодец. Стоки стали выливаться на проезжую часть через люк. Остальные трехметровые колодцы, находящиеся выше забитого мусором, также оказались под крышку наполнены стоками.

Устранять последствия аварии пришлось бригаде "НОВОГОР-Прикамья". На место происшествия прибыли три машины. Аварийная бригада, чтобы уменьшить поток сточных вод в аварийный колодец, установила заглушку в расположенный выше колодец и откачивала стоки.

Из-за аварии на коммунальном мосту и прилегающих улицах образовалась пробка. Для проведения работ пришлось ограничить движение по одной из полос, поскольку аварийный колодец расположен на проезжей части почти на перекрестке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные