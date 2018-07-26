Дорожники засорили канализацию в центре Перми

26 Июль 05:54 2018-07-26T05:54:45+03:00

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25 июля в Перми рабочие, асфальтировавшие ул. Попова на участке от ул. Монастырская до ул. Петропавловская, засыпали строительным мусором канализационный колодец. Стоки стали выливаться на проезжую часть через люк. Остальные трехметровые колодцы, находящиеся выше забитого мусором, также оказались под крышку наполнены стоками.

Устранять последствия аварии пришлось бригаде "НОВОГОР-Прикамья". На место происшествия прибыли три машины. Аварийная бригада, чтобы уменьшить поток сточных вод в аварийный колодец, установила заглушку в расположенный выше колодец и откачивала стоки.

Из-за аварии на коммунальном мосту и прилегающих улицах образовалась пробка. Для проведения работ пришлось ограничить движение по одной из полос, поскольку аварийный колодец расположен на проезжей части почти на перекрестке.