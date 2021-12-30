Депутат Госдумы Антон Немкин поздравил пермских медиков и их маленьких пациентов с Новым годом

Фото: Сергей Королев.

Лежать в больнице малышам обычно бывает очень грустно и скучно. Но особенно обидно, когда их друзья готовятся к Новому году, а маленьким пациентам приходится принимать таблетки и переносить уколы. Чтобы поднять им настроение, в преддверии Нового года депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин посетил краевую детскую клиническую больницу. Он сыграл роль Деда Мороза, принеся ребятам, которые находятся на лечении, подарки, а также елки, новогодние украшения и канцелярские принадлежности для занятий детей в свободное время.

- Совместно с региональным Волонтерским центром партии «Единая Россия» мы поздравили ветеранов, пациентов детских больниц, медиков и исполнили мечты пермских семей с «Елки желаний», - рассказал Антон Немкин. - Важно, чтобы праздничное настроение было вне зависимости от обстоятельств и сложностей.

- Сегодня на медицинских работниках лежит огромная нагрузка при оказании медицинской помощи, особенно маленьким пациентам, и мы говорим спасибо нашим партнерам, депутату Государственной Думы Антону Немкину, волонтерам, «Молодой Гвардии Единой России» за поздравление и подарки детям, оказавшимся волею судьбы на лечении в нашей клинике в предновогодние и новогодние дни, - отметил Дмитрий Антонов, доктор медицинских наук, главный врач Краевой детской клинической больницы.

Также Антон Немкин передал подарки для пациентов детского онкологического диспансера в Перми.

Но Новым годом его поддержка медицинских учреждений Пермского края не ограничивается. Еженедельно с 1 ноября благодаря депутату волонтеры передают медикам дополнительные санитарно-гигиенические средства, оборудование, запасы питьевой воды, одноразовой посуды. Также для медиков и волонтеров действует услуга по бесплатному пользованию такси.

Напомним, волонтерский центр на площадке Региональной общественной приемной Председателя партии открылся 24 марта 2020 года. Волонтеры помогают старшему поколению, медицинским работникам, маломобильным людям и семьям с детьми – всем, кто оказался в трудной ситуации и кто нуждается в поддержке в период пандемии.

Пермяки могут позвонить на горячую линию #МыВместе по телефонам 8-800-200-34-11 и 8-800-101-92-72, а также в Региональный волонтерский центр «Единой России» по телефонам 8 (342) 236-82-29, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.