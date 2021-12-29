«Вынесли на руках». В Пермском крае полицейские спасли замерзающих в лесу мужчин

Инспектор-кинолог Вячеслав Ласкин и Византия. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В один из дней в конце декабря двое жителей Березников отправились в лес на прогулку. Гуляя по заснеженным тропам, молодые люди ушли так далеко в чащу, что не заметили, как заблудились. Разными путями они пытались выбраться, но чем больше плутали, тем больше забирались в глубь.

Когда начало темнеть и холодать, мужчины поняли, что самостоятельно выйти из леса у них не получится. Положение осложняло и то, что у ребят "садился" телефон. Заряд батареи показывал всего 3%. Они успели позвонить в ЕДДС и сообщить свои примерные координаты.

На помощь к замерзающим выехали сотрудники Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу: заместитель командира конвойной службы Антон Просин, полицейский-водитель Сергей Поморцев, старший инспектор ДПС Илья Вахреев и инспектор-кинолог Вячеслав Ласкин со служебной немецкой овчаркой по кличке «Византия».

Приехав на примерное место поиска, стражи порядка оставили служебную машину и отправились в глубь леса. Почти полкилометра полицейские шли по пояс в снегу и преодолевая буреломы. Они понимали, что нужно торопиться, ведь температура к этому времени опустилась ниже -20 градусов и молодые люди могли в буквальном смысле замерзнуть насмерть. Наконец, «Византия» взяла след и привела сотрудников к заблудившимся. Бедолаги лежали в снегу, все замерзшие, а один из них даже не мог двигаться.

- Инспектор-кинолог Вячеслав Ласкин взвалил себе на спину обездвиженного замерзшего березниковца и вынес его из леса. Коллеги полицейского в свою очередь, шли впереди и протаптывали тропу в сугробах, чтобы Лаксин с пострадавшим не проваливался в снег. Второй березниковец шел сам. Полицейские сразу же передали замерзших мужчин медикам для оказания помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Полицейские добавили, что сейчас здоровью мужчин ничего не угрожает.

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