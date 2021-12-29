Сериалы «Шеф» и «Великолепная пятерка» собираются снимать в Пермском крае

"Великолепная пятерка" приедет в Пермский край. Фото: www.5-tv.ru

Девять фильмов и сериалов будут снимать в Перми в будущем году. Об этом сообщили на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края.

Четыре детективных сериала

- Один из крупнейших производителей сериалов «Три Икс Медиа» заявила о съемках в Прикамье проектов «Невский 6», «Адмиралы района», «Шеф 6», «Великолепная пятерка», - рассказала проектный менеджер по развитию кинопроизводства на территории Пермского края Алена Семерикова-Волкова. - Эту компанию мы рассматриваем в качестве «якорного партнера», который ежегодно может снимать в Пермском крае отдельные серии различных сериалов.

Детективный сериал «Невский» (16+), шестой сезон которого будут снимать в 2022 году, - это история следователя Павла Семенова, который за прошедшие пять сезонов вырос до начальника уголовного розыска. Главную роль играет Антон Васильев. Всего на телеэкраны вышло 142 серии. Планируется, что в шестом сезоне будет 30 серий. Вероятно, одну из них снимут в Прикамье.

Первый сезон сериала «Адмиралы района» (16+) вышел в мае 2020 года. По сюжету, бывшему полицейскому Игнатьеву удается предотвратить взрыв в питерском торговом центре, но при этом он погибает. Его друг, майор ФСБ, пытается разыскать террористов. Но его увольняют из органов. Всего вышло 16 серий. В августе начались съемки второго сезона. Героям предстоит распутать громкое дело о подрыве машины, в которой была заложена взрывчатка.

Шестой сезон сериала «Шеф» будет носить название «Шеф. Расплата» (16+). Уже вышло 128 серий о полковнике полиции Расторгуеве, который «не боится проблем и никогда ни от кого не прячется», как говорят о нем создатели сериала

«Великолепная пятерка» (16+) - детективный сериал о буднях пяти оперов «убойного» отдела. Его премьера состоялась в мае 2019 года. С тех пор вышло четыре сезона. Премьера пятого запланирована на 2023 год.

Иван Семенов возвращается

Кинокомпания «Проспект Мира» будущей весной начнет работу над фильмом «Многотрудная жизнь Ивана Семенова. Продолжение» (0+).

Фильм про Ивана Семенова получит продолжение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сюжет второй части «Ивана Семенова» уже не будет основан на книге Давыдычева, мы пойдем дальше. Оригинальный сценарий вновь напишет Михаил Шулятьев, - об этом режиссер Антон Богданов рассказал «Комсомолке» во время съемок фильма «Елки-8», также проходивших в Перми. Он также сообщил, что частично продолжение «Ивана Семенова» будут снимать в Перми.

Еще один проект этой кинокомпании – черная комедия «Мишка виновен» (16+).

Кинокомпания «Базелевс» планирует приступить к съемкам фильма «Лурия» (12+) о выдающемся нейропсихологе Александра Лурии и его пациенте – советском лейтенанте, раненом в голову.

Компания «СТВ», известная по съемкам мультфильмов о трех богатырях и Иване Царевиче и Сером Волке, собирается запустить проект «По щучьему веленью» (12+).

«Аномальная зона» в Каменном городе

Одной из локаций съемок триллера станет заброшенный шахтерский поселок с Домом культуры. Фото: RG Bros Studio

Полнометражный фильм в стиле хоррор «Аномальная зона» (16+) будет снимать пермская кинокомпания RG Bros Studio. Ранее студия создала мультфильм «Пчелография» (0+) о приключениях девочки Ренаты и пчелы Жужу, которые путешествуют по миру и знакомятся с разными странами через знаменитые сказки. Сейчас же RG Bros Studio готовится к съемкам российско-американского триллера. Часть фильма будет сниматься в Пермском крае, часть - в Лос-Анджелесе.

Площадками для съемок в Прикамье станут Каменный город, Верхняя Губаха, заброшенный шахтерский послок с Домом культуры, пещеры и подвесные мосты над Усьвой и Косьвой.

Начало съемок запланировано на весну 2022 года.