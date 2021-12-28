Коронавирус в Перми, последние новости на 29 декабря 2021 года: в регион доставили 100 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край привезли 58 800 доз вакцин «ГамКовидВак» (Спутник V) и 44 000 комплектов вакцины «Cпутник Лайт», рассказали в краевом Минздраве. Оба препарата предназначены для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

Кстати, здесь мы писали о том, какие пункты вакцинации будут работать в краевой столице на этой неделе и в новогодние праздники.

Всего в Прикамье за прошлые сутки обнаружили 511 новых заражений коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 158 783.

Фото: permkrai.ru

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 216 пациентов. 90 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 7 409 человек. 21 – за прошедшие сутки.

180 заболевших в Перми. 45 - в Чернушке. 35 - в Бардымском муниципальном округе.

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