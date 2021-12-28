«Очень страшно, когда молодые ребята уходят так рано». В ужасном ДТП в Пермском крае погиб 23-летний пожарный

Фото: Подслушано Чайковский/ВКонтакте

Утром 28 декабря в страшном ДТП в Чайковском погиб 23-летний пожарный Юрий Костромин. Оперативный комментарий от ГИБДД получить не удалось, поэтому причины аварии пока неизвестны. Местные жители пишут в социальных сетях, что авария произошла на улице Уральской. По словам водителей, на этом участке дороги при малейшем превышении скорости машину заносит.

Также очевидцы добавили, что в салоне авто находились двое человек. Юрий находился на пассажирском сидении и, к несчастью, погиб, а водителя с различными травмами увезли в больницу. Чтобы достать пострадавших, сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу машины.

В группе "Чайковский пожарныЙ" ВКонтакте коллеги погибшего молодого пожарного опубликовали пост скорби.

«Друзья, никогда не думал что придется когда-нибудь писать об этом здесь...Личный состав 11 ПСО ГУ МЧС по Пермскому краю, личный состав 1 караула 47 ПСЧ, друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Костромина, в связи с его трагической гибелью. Сижу, смотрю на клавиатуру - пытаюсь писать, но мысли в голову не идут...Очень страшно, когда молодые, полные энергии, позитива и положительных эмоций ребята, уходят так рано - на взлете... Юра, мы, работавшие с тобой бок о бок, всегда будем помнить тебя...Отдыхай, брат, а мы за тебя поработаем.....»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (Подробнее...)