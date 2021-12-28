Подростка, который открыл стрельбу в школе в Пермском крае, не стали отправлять в спецучреждение закрытого типа

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

Октябрьский районный суд не стал отправлять подростка, устроившего стрельбу в школе в поселке Сарс в спецучреждение закрытого типа. Как говорится на сайте суда, с ходатайством о направлении подростка в спецшколу выступил начальник местного отделения полиции.

«Материалы дела не содержат данных о стойком противоправном поведении подростка, свидетельствующем о возможности совершения повторного общественно опасного деяния, в настоящее время не исчерпаны все возможности и меры профилактики в отношении несовершеннолетнего», - мотивировали отказ в суде.

Напомним, в понедельник, 18 октября, в школе в поселке Сарс шестиклассник устроил стрельбу. В считанные минуты на место прибыли оперативные службы: полиция, «скорая», спасатели. К счастью, жертв удалось избежать. К счастью, обошлось без жертв. По данным Минздрава Пермского края, с места ЧП в больницу был доставлен один ребенок - с небольшими ссадинами, ему в ногу попал осколок стекла. После оказания медицинской помощи, его отпустили домой. А сдаться вооруженного подростка уговорила директор школы. О том, где ребенок взял оружие, как ему удалось пронести его у учебное заведение и о причинах его поступка, читайте в нашем материале.

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