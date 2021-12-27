Новый год – без долгов! Все, что нужно знать о кредитных картах: учимся выбирать правильно

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Совсем скоро Новый год. Многие строят планы – как его отметить, какие подарки подарить, куда съездить в каникулы. А на реализацию этих планов, конечно же, нужны деньги. Где их найти и что делать? Занять – не вариант, потому что все находятся в этой предновогодней суете. В таких случаях здорово может выручить кредитная карта: используя её, можно на время взять деньги у банка, а затем вернуть. По сути «кредитка» – это запасной кошелек, из которого можно взять сколько нужно, если срочно понадобится. Россияне в 2021 году стали чаще пользоваться кредитными картами. Главная причина - это возможность ни у кого не занимать.

Сегодня финансовый рынок предлагает огромное количество самых разных кредитных карт. На что обязательно обратить внимание при их выборе?Давайте разбираться вместе.

Критерий 1. Льготный период.

Льготный период – это период, в который банку можно не платить проценты, и он есть у любой кредитки. Как правило, действует льготный период только на безналичные покупки - на переводы и снятие наличных он не распространяется.

У разных банков он отличается. Так, на сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. Самый длинный период составляет 4 месяца или 120 дней, и он позволяет держателю кредитной карты осуществлять крупные покупки под будущие доходы. Такой длительный льготный период предлагает, к примеру, СберБанк: он по кредитной СберКарте дает клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь». Все что нужно - вносить минимальный месячный платёж. И это очень удобно.

Критерий 2. Стоимость карты.

Стоимость обслуживания карты – это второй после льготного периода фактор, который влияет на выбор кредитки. Сюда входит не только сама стоимость обслуживания, но и ценаSMS и Pushуведомлений о движениях средств по карте. Цены бывают разными: в среднем от 700 до 1500 рублей в год. Но недавно на рынке появилась новая кредитная карта СберКарта – и у нее стоимость за обе эти две функции составляет 0 рублей.

Критерий 3. Процентная ставка.

За пользование кредитной картой, как и по классическому кредиту, начисляются проценты. Но есть возможность эти проценты не платить: достаточно возвращать банку деньги в течение беспроцентного периода. А вот после того, как этот бесплатный срок заканчивается, начинают начисляться проценты за использование денег с «кредитки». Конечно, чем меньше ставка – тем лучше. Смотрите, чтобы условия по процентам у вашего банка были максимально прозрачными. Кстати, у новой кредитки Сбера есть отдельные категории продуктов, при покупке которых будет установлена пониженная процентная ставка.

Критерий 4. Reward-программы.

Rewardsпрограммы–это программы вознаграждений, которые получает держатель кредитки. Правда они не являются обязательным элементом предложения по тем картам, которые имеют длительный льготный период. По результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, кредитная карта СберКарта - одна из таких карт на рынке, которая имеет подключенную программу лояльности при длительном льготном периоде.

Критерий 5. Кредитный лимит.

Кредитный лимит – это та сумма, которую выделяет банк на кредитную карту. И она является возобновляемой. Это значит, чтокогда вы вернете долг, можно будет снова пользоваться деньгами в рамках выделенного лимита. Лимит на траты может быть, как очень маленьким - буквально в 10 тысяч рублей, так и исчисляться миллионами. Главное, подобрать тот уровень трат, который будет для вас комфортным и по карману.

Критерий 6. Снятие наличных.

По сути кредитка – это ваш запасной кошелек, из которого можно взять сколько нужно, если срочно понадобится. С кредитной картой удобно делать покупки в магазинах и в интернете. Наличные с кредитки тоже можно снимать, но уже - с комиссией.

Критерий 7. График платежей.

График платежей - это расписание платежей по кредиту. Именно по этому расписанию необходимо оплачивать банку определённую сумму в определённую дату. Когда идет привязка платежного периода к календарному месяцу (а, например, не к дате первой покупки/оформления карты) –это очень удобное для клиентов условие, которое позволяет долгосрочно планировать свою финансовую активность. Тут можно сравнить с уплатой коммунальных платежей – каждый из нас всегда знает, когда нужно эти платежи совершать.

Критерий 8. Пользование собственными средствами

Пользование собственными средствами по кредитке означает возможность пользоваться деньгами, которые превышают установленный размер кредитного лимита. Но для кредитной карты это далеко не ключевая опция. Поэтому данный критерий находится практически в самом конце рейтинга значимости при выборе карты.

Критерий 9. Получение карты

Получение карты – это удобство ее оформления и получения. Варианты тут разные. Например, можно обратиться в отделение банка или воспользоваться дистанционными сервисами. И здесь каждый выбирает для себя удобный вариант.

Критерий 10. Уникальные «фишки» карты

Здорово, когда помимо функции «запасных» денег, для пользователей кредитных карт предусмотрены различные другие «фишечки». Например, программы лояльности. Что это такое? Программа лояльности — это способ вернуть часть из потраченных средств. Поэтому, выбирая для себя кредитную карту, изучите бонусные программы, которые предлагает банк, и оцените, полезно вам это предложение или нет. Например, если у вас нет машины, вряд ли вам понадобится скидка на услуги АЗС. Зато если вы часто летаете, вам пригодятся бонусные мили.

Подводя итог, отметим, что кредитная карта - это удобный инструмент, который позволяет «занять» и сэкономить. И особенно это приятно в период решения «сезонных» задач, например, как сейчас, накануне Нового года. Ну и из приятного – практически всегда кредитку можно оформить в банковском мобильном приложении. Например, оформить кредитную СберКарту можно вообще за пару минут в СберБанк Онлайн и пользоваться сразу после получения – радовать себя удачными покупками или выбирать подарки для своих близких.