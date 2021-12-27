Как превратить елку в новогоднее чудо?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год и Рождество уже нельзя представить без пушистой елки, украшенной стильными игрушками. Но, как и в мире моды, тренды в украшении дома к новогодним праздникам каждый год серьезно меняются. Делимся советами, как сделать праздник стильным.

Выбор елки

Первое, с чем стоит определиться перед украшением жилища к Новому году: какой будет елка: искусственной или же настоящей? С точки зрения экологии оба варианта вызывают множество споров, но точно можно сказать, что преимущества и недостатки есть у каждого их них. Современные искусственные деревья бывает даже сложно отличить от настоящих. В ассортименте магазинов они представлены в разных габаритах, с разным декором и даже в разных цветах. Конечно, никто не будет спорить, что настоящие ели более экологичные, чем пластиковые. Приятно видеть в доме часть живой природы, которая пахнет лесом, хвоей, свежей смолой. Никакой ароматизатор этого не заменит. Правда, и тут есть нюансы. При покупке важно тщательно проверить продавца: спросите документы, убедитесь, что ель вырастили на специальной плантации, а не срубили в лесу.

Срезанную ель, перед тем как установить в доме, подержите несколько часов в прохладном месте без воды. После обязательно обновите спил, установите ель в подставку и приступайте к украшению.

Еще один вариант: вы можете взять небольшую ель в горшке, тогда новогоднее настроение останется на весь год . Это решение станет по-настоящему экологичным атрибутом праздника. Главное ухаживать за деревом ответственно, чтобы оно не погибло.

Выбираем украшения

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вот с чем с чем, а с выбором елочных игрушек и украшений для дома проблем возникнуть не должно. Ассортимент настолько широк, что ограничить вас может разве что ваша фантазия, ну и бюджет, которым вы располагаете для подготовки.

Дизайнерские стеклянные игрушки ручной работы, экологичные деревянные изделия, пластиковые шары разных цветов: матовые, глянцевые, с блестками и пайетками.

Определитесь с цветовой гаммой и отправляйтесь за покупками. Игрушки можно найти на новогодних ярмарках, в хозяйственных магазинах и даже в обычных супермаркетах. Причем продовольственные сети, как правило, предлагают широкий ассортимент не только елочных украшений, но и декора для дома, хлопушек и товаров для сервировки праздничного стола.

А в случае, если бюджет ограничен, а купить хочется много всего, можно воспользоваться рабочим лайфхаком и купить аксессуары для праздника в «Пятерочке» или «Перекрестке» с большой выгодой. С подпиской Пакет можно сохранить деньги на ежедневных покупках. Сумма возврата тут зависит от ваших «аппетитов». Например, если вы купили новогодних украшений в «Перекрёстке» на 3 000 рублей и среди покупок не было акционных товаров (на них дополнительный кешбэк в торговой сети не начисляется), то вам вернется 30 рублей по вашей карте лояльности (базовый кешбэк – 1 процент) и 300 рублей по подписке (дополнительный кешбэк – 10 процентов).

Освободившиеся средства после покупки декора для дома вполне можно направить на покупку угощений к столу или небольшой приятный подарочек для кого-то из близких.

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Декор новогодней ели

После того, как вы определились с главным атрибутом Нового года и где купить украшения с выгодой, стоит переходить к декору праздничного дерева. «Живые» ели или пихты более экологичны, чем пластиковые, поэтому для них идеально подойдут украшения из дерева или стекла. А те, кто нашел у родителей или бабушек на антресолях коробки со старыми хрустальными игрушками, буквально сорвал куш!

В уходящем 2021 году сохранился особый тренд на старину, и потому ёлки можно украсить любимыми игрушками, ярким дождиком и мишурой, оборачивать подставку белой простыней и ставить у основания фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Все, как в детстве - с теплотой и уютом. В последние несколько лет максимально популярны белые или розовые искусственные ели. В комплекте с золотыми украшениями они смотрятся очень дорого и стильно. А в год водяного тигра синие игрушки, полоски мишуры и яркие гирлянды будут смотреться очень уместно на пушистой «снежной» ели.

Минимализм в оформлении

Если жилая площадь или активные животные не позволяют поставить большую ель, не отказывайте себе в празднике! Новогоднее дерево можно заменить на его элементы. Венки и лапники отлично для этого подойдут! Из украшений стоит отдать предпочтение игрушкам-оригами из бумаги или бантам, чтобы не нарушать баланс конструкции.

Помимо этого, можно собрать ёлку из картона - используйте фантазию, добавьте бумажных снежинок и игрушек! А после праздников все украшения и саму елку можно будет сдать на переработку. Удобно, экологично, минималистично и без особых затрат.

Елочные игрушки своими руками

Новогоднюю елку и украшения для нее всегда можно сделать из подручных материалов. Если не хочется тратиться на одноразовые пластиковые игрушки, можно купить разноцветные ленты, жгуты, бумагу, клей, крючки и начать творить. Второй такой елки уж точно будет не найти, а для семей с маленькими детьми это вовсе находка.

Еще один плюс такого варианта: каждый год можно кастомизировать и улучшать ёлочные украшения, по-новому расписывать их и делать новые. Дешево и сердито, а главное – увлекательно!

Вариант для любителей гармонии

«Европейская» елка – беспроигрышный вариант, который остается стильным вне времени. В таком дизайне используется высокая зеленая ель. Классический декор с использованием корицы, веточек с ягодами, долек апельсина, красных и золотистых пластиковых шаров, шишек, скорлупы макадамии и милого бархатного красного бантика – и Новый год как с открытки гарантирован!

Подсмотреть варианты украшения елей в таком стиле можно практически в любом новогоднем фильме. Работу художников-декораторов не так уж и сложно повторить – нужно лишь вдохновение и один свободный вечер.