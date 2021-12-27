Депутат Госдумы Антон Немкин поздравил пермского ветерана с Новым годом

Фото: Сергей Королев

В декабре партия «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» запустила традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

В понедельник, 27 декабря, депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин навестил ветерана Великой Отечественной войны Виталия Алексеевича Булдакова. Фронтовик родился в селе Северный Коммунар Сивинского района. В 1943 году был призван в армию на 3-й Белорусский фронт. За боевые заслуги Виталий Булдаков был награжден Орденом «Знак почета», «Отечественной войны II степени», медалью «За отвагу».

Антон Немкин поздравил ветерана с наступающим Новым годом, вручил подарки и с интересом выслушал истории военных и мирных времен.

- Сегодня в Пермском крае проживает 360 участников Великой Отечественной войны, - отметил Антон Немкин. – И наша общая задача – властей, депутатского корпуса, общественности – окружить их заботой и поддержкой. Важно также, чтобы следующие поколения россиян знали и помнили о подвиге предков, и сегодня многое для этого делается.

Депутат напомнил, что в Пермском крае большое внимание уделяется патриотическому воспитанию в учебных заведениях, активно действуют кадетское и суворовское движение, созданы электронные сервисы, в которых увековечены биографии и подвиги земляков.

- Особое значение для прикамцев имеет присвоение Перми и Лысьве почетного звания «Город трудовой доблести», - считает парламентарий. - Ведь мы помним подвиги и героев войны, и тружеников тыла.

До конца года Антон Немкин также поздравит медиков, пациентов детского онкоцентра и краевой детской больницы, исполнит мечты ребят из трех семей – участников всероссийской акции «Елка желаний».

Напомним, что одним из основных направлений работы «Единой России» является поддержка фронтовиков. В Пермском крае за каждым участником Великой Отечественной войны закреплен депутат от партии «Единая Россия». В течение года ветеранам оказывается различная помощь: уборка квартир и придомовой территории, другая адресная помощь; поздравления с памятными датами.