В Перми теперь можно покататься на коньках вдоль Камы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сверкающий лед, огни новогодней елки, веселый гомон детворы – на набережной в Перми в эти выходные открылся большой праздничный каток.

Горячие чувства на холодном льду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне кажется, я качусь по ледяной Каме! – с восторгом делится со своим спутником девушка впечатлениями.

Каток с видом на Каму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А народ все подтягивается. Многие – со своими коньками, кто-то берет их напрокат в теплом павильоне, где, кстати, можно переодеться, погреться и выпить кофе. Билетов при выходе на лед, огороженный хороводом ледяных фигурок заек, мишек и снегурок, никто не спрашивает.

Догоните меня! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если вы не смогли побывать на открытии ледовой площадки на набережной, не расстраивайтесь.

Падения - это не страшно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Каток будет работать, пока лед не растает, с утра до вечера, с 10.00 до 22.00, - пообещали в мэрии. - Покататься можно будет бесплатно.

На каток всей семьей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые шаги на льду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО