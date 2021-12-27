В Перми теперь можно покататься на коньках вдоль Камы

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сверкающий лед, огни новогодней елки, веселый гомон детворы – на набережной в Перми в эти выходные открылся большой праздничный каток.
Горячие чувства на холодном льду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Мне кажется, я качусь по ледяной Каме! – с восторгом делится со своим спутником девушка впечатлениями.
Каток с видом на Каму.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А народ все подтягивается. Многие – со своими коньками, кто-то берет их напрокат в теплом павильоне, где, кстати, можно переодеться, погреться и выпить кофе. Билетов при выходе на лед, огороженный хороводом ледяных фигурок заек, мишек и снегурок, никто не спрашивает.
Догоните меня!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Если вы не смогли побывать на открытии ледовой площадки на набережной, не расстраивайтесь.
Падения - это не страшно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Каток будет работать, пока лед не растает, с утра до вечера, с 10.00 до 22.00, - пообещали в мэрии. - Покататься можно будет бесплатно.
На каток всей семьей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первые шаги на льду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вместе весело кататься нам на льду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО