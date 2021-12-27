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Общество27 декабря 2021 9:28

В Перми теперь можно покататься на коньках вдоль Камы

На набережной открылся бесплатный каток
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сверкающий лед, огни новогодней елки, веселый гомон детворы – на набережной в Перми в эти выходные открылся большой праздничный каток.

Горячие чувства на холодном льду.

Горячие чувства на холодном льду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне кажется, я качусь по ледяной Каме! – с восторгом делится со своим спутником девушка впечатлениями.

Каток с видом на Каму.

Каток с видом на Каму.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А народ все подтягивается. Многие – со своими коньками, кто-то берет их напрокат в теплом павильоне, где, кстати, можно переодеться, погреться и выпить кофе. Билетов при выходе на лед, огороженный хороводом ледяных фигурок заек, мишек и снегурок, никто не спрашивает.

Догоните меня!

Догоните меня!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если вы не смогли побывать на открытии ледовой площадки на набережной, не расстраивайтесь.

Падения - это не страшно.

Падения - это не страшно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Каток будет работать, пока лед не растает, с утра до вечера, с 10.00 до 22.00, - пообещали в мэрии. - Покататься можно будет бесплатно.

На каток всей семьей.

На каток всей семьей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые шаги на льду.

Первые шаги на льду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместе весело кататься нам на льду.

Вместе весело кататься нам на льду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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