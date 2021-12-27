Хоккеист Матвей Мичков стал лучшим игроком матча России со Швецией на молодежном чемпионате мира

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную России. Фото: Инстаграм хоккеиста.

17-летний хоккеист Матвей Мичков, родившийся в Кунгуре и начинавший делать свои первые шаги в хоккее в Перми, суперуспешно продолжает свою спортивную карьеру. В ноябре он забросил «самый молодой гол» в истории сборной России, причем, сделал это в дерзком стиле лакросс: поймал шайбу на клюшку и фактически заправил ее «за шиворот» вратарю. Сделал Матвей это раньше таких знаменитостей в хоккее, как Павел Буре и Александр Овечкин.

А 27 декабря спортсмен из Прикамья вновь отличился и стал лучшим игроком национальной команды матча России со Швецией на молодежном Чемпионате мира - 2022, который проходит сейчас в Канаде.

В середине третьего периода в стартовом матче российской команды со шведами юниор Мичков меньше чем за минуту (ему потребовалось на это 46 секунд, - Ред.) забил сразу две шайбы в ворота соперников и получил за это звание лучшего игрока матча.

Увы, общий счет матча был не в пользу россиян, мы проиграли соперникам 3:6.

- Игра сложилась неудачно, мы проиграли, - рассказал в послематчевой пресс-конференции Матвей Мичков. - Нужно делать выводы, готовиться к следующему матчу. Надо серьезней относиться.

Однако талантливому форварду из Пермского края, который рвется в бой, никому не уступает и забивает необычные шайбы, несмотря на поражение команды, пророчат блестящее спортивное будущее.

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