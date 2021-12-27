В Перми на неделе и в новогодние праздники откроются четыре пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

Для вакцинации необходимы паспорт и СНИЛС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице на неделе с 27 по 31 декабря открылись четыре пункта вакцинации от коронавируса и гриппа. Они расположились в разных районах города. Сделать прививку в них может любой горожанин старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

- С 27 по 30 декабря с 15:00 до 18:00 и с 3 по 6 января с 12:00 до 18:00 будет работать пункт вакцинации в ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б);

- С 27 по 30 декабря с 11:00 до 17:00 и 3-6, 8 и 9 января с 10:00 до 17:00 вакцинироваться можно в ВЦ «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59);

- С 28 по 30 декабря с 11:00 до 17:00 и 3, 6 и 9 января с 10:00 до 17:00 вакцинироваться можно в ТРК «СПЕШИLOVE» ( улица Спешилова, 114 (1-й этаж));

- Пункт вакцинации 3,4, 5 и 8 января откроется и в ТРК «Семья» (улица Революции, 13). Он будет работать с 11:00 до 16:00.

Во всех мобильных пунктах в наличии имеются вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт». В ТРК «СПЕШИLOVE» можно привиться и от гриппа.