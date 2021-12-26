«Ожидается гарантированное потепление». Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Пермском крае

Тепло и снег - раздолье для лыжников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конец декабря заставил пермяков пристально следить за прогнозами погоды - не окажется ли новогодняя ночь морозной, не придется ли сидеть по домам в каникулы? Ничего подобного - говорят синоптики.

- В начале недели нас ждет похолодание,- рассказал «Комсомолке» Андрей Шихов, инженер ГИС-центра Пермского классического университета, кандидат географических наук. - Оно начнется во вторник, 28 декабря, когда по территории Пермского края будет проходить основной очаг холода. По краю температура ожидается минус 14-19. Холодными будут 29 и 30 декабря. Но сильных морозов не стоит опасаться. И ночью, и днем температура около минус 20 градусов.

В ближайшие дни осадков не будет. Первый серьезный снегопад ожидается 31 декабря, когда в Прикамье придет потепление, столбик термометра поднимется примерно до 10 градусов. Но в отличие от этих выходных, потепление не будет сопровождаться сильным ветром.

- В Новый год нас ожидает гарантированное потепление, - рассказал метеоролог. – А 1-2 января температура на пике потепления может достичь 5 градусов ниже нуля.

Затем ожидается очередное арктическое вторжение. С 50-процентной вероятностью оно начнется 3 января.