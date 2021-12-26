Юный пермский пианист победил в финале Всероссийского конкурса «Синяя птица»

Лев Бакиров. Фото: Фонд Владимира Спивакова

11-летний пианист Лев Бакиров из села Култаево Пермского района принял участие в праздничном финале конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия».

- Мне всегда хотелось играть Моцарта, - рассказал после выступления Лев Бакиров. - Я впервые услышал его на пластинке, но у меня были очень маленькие руки, и я ждал, когда они вырастут, чтобы я мог играть произведения Моцарта на фортепьяно.

- Ты молодец, ты очень талантливый и трудолюбивый, и думаю, ты станешь великим музыкантом. И мне кажется, ты - скромный человек, не будешь зазнаваться. Я рада, что я тебя слушала и с тобой подружилась, - обратилась к нему народная артистка СССР Инна Чурикова, которая поддерживала мальчика на выступлении, читая стихотворение Бориса Заходера "Скрипач".

В жюри конкурса вошли: Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Кирилл Рихтер. Они выбрали троих победителей конкурса, в число которых вошел и Лев Бакиров.

Также Денис Мацуев пригласил Льва участвовать в дальнейших проектах и пообещал назначить ему стипендию.

СПРАВКА "КП"

Лев Бакиров начал свое обучение в 5 лет в Пермской хоровой капелле мальчиков. Он - лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, среди них: Международный конкурс «Романтизм: истоки и горизонты» Академия музыки Гнесиных, Всероссийский открытый конкурс имени Л.Н. Оборина, Международный конкурс им. С. Прокофьева. А в 2021 году Лев стал одним из финалистов Большого Всероссийского отбора Российского национального оркестра. В свободное время Лев любит рисовать и играть в шахматы.