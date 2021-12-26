Что получит Пермский край в результате визита Михаила Мишустина

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Спустя две недели после поездки в Пермский край председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения выделить деньги из федерального бюджета на важные прикамские объекты.

Мы уже писали, что премьер пообещал выделить миллиард на строительство новой инфекционной больницы, которую планируют возвести к 2023 году в Индустриальном районе Перми. Теперь это обещание подкреплено соответствующим поручением.

- Еще 200 миллионов рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра, - сообщает официальный сайт правительства России. - Он открылся 10 лет назад. Новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела, там оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Деньги на закупку нового оборудования предоставят из резервного фонда Правительства до 15 февраля.

До 28 апреля выделят средства на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря, где сейчас расположена художественная галерея. А на строительство здания для галереи Пермский край уже получил из федерального центра 1,75 миллиарда рублей.

Также будет выделено финансирование для завершения в 2022 году переселения жителей Березников из аварийного жилья, пострадавшего в результате техногенной катастрофы на руднике «Уралкалия» в 2006 году.

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» студентам дадут возможность проходить практики и стажировки на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний, в том числе в формате работы с наставником.