На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика, четвертый ушел в кювет

Обломки машины перегородили трассу. Фото: Кунгурская служба спасения

На 91-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, неподалеку от поселка Садоягодное Кунгурского района, в воскресенье, 26 декабря¸ около 11 часов произошло крупное ДТП. Как сообщили «Комсомолке» в Кунгурской городской службе спасения, большегруз SCANIA спускался с горы. Машину на скользкой дороге занесло на встречную полосу, и фура врезалась в два грузовика - SCANIA и Mersedes, поднимавшихся по трассе. Еще одна SCANIA, уходя от столкновения, скатилась в кювет.

Грузовик, ставший причиной аварии, развернуло поперек дороги. Его 29-летний водитель серьезно пострадал – у него черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и переломы ребер.

- Водителю все же повезло, удар не пришелся в саму кабину, - рассказали спасатели. - Его не зажало, так что извлечь мужчину удалось без применения гидравлического оборудования.

Спасатели оказали пострадавшему водителю первую помощь и передали его врачам скорой помощи. Мужчину доставили в Кунгурскую центральную городскую больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По одной из версий причиной ДТП могла стать скользкая дорога.

В течение нескольких часов трасса Пермь-Екатеринбург была перекрыта. Все автомобили шли в объезд через Кунгур.

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