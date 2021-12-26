На улице Сибирской в Перми установят два обелиска и стелу

В Перми собираются восстановить обелиски Сибирской заставы. Фото: Сергей Прокудин-Горский

К юбилею Перми планируется благоустроить улицу Сибирскую. Как рассказали «Комсомолке» в институте территориального планирования, на улице будут высажены деревья, которые подчеркнут ее прямолинейность, а также обустроены газоны.

Для озеленения будут также использоваться кусты роз. Вообще проектанты решили использовать розы в качестве основного символа улицы. Цветочный орнамент из роз будет применен для оформления решеток ограждений, уличных скамеек, плиточного покрытия тротуара, люках коммуникаций и светильников.

- На площади перед дворцом спорта «Орленок» по обеим сторонам улицы мы предлагаем восстановить памятные обелиски Сибирской заставы, которые были своего рода воротами в город, - сообщили в институте территориального планирования. - Именно здесь въехал в наш город император Александр I, когда посетил город с визитом. А площадь Карла Маркса будет благоустроена с учетом размещения стелы в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести».

На пешеходной части будут выделены зоны летних кафе с выносными элементами озеленения и малыми архитектурными формами.

Параметры проезжей части улицы Сибирской останутся без изменений, а парковочные места планируется упорядочить.