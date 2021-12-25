Центральный городской каток открылся впервые на пермской набережной

Площадь катка на пермской набережной более 1 100 квадратных метров. Фото: Виталий Кокшаров.

25 декабря в Перми открыли все ледовые объекты, возведенные для празднования Нового года. Впервые на пермской набережной залили каток площадью более 1 100 квадратных метров.

- Для удобства жителей здесь построен теплый павильон с раздевалкой, пунктом проката и кафе с горячими напитками, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. – Работать каток будет ежедневно с 10.00 до 22.00. Выход на лед со своими коньками будет бесплатным.

На катке будут соблюдаться все противоэпидемические правила. Фото: Виталий Кокшаров.

Здесь будут соблюдаться все противоэпидемические правила: у посетителей будут проверять температурный режим, а раздевалке необходимо будет носить маски. В массовых катаниях смогут принимать участие только те пермяки, которые имеют QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

Елка и фейерверк в честь открытия главного катка Перми. Фото: Виталий Кокшаров.

В субботу, 25 декабря, открылись на пермской эспланаде и ледовые композиции, посвященные Новому году. Пермяки и гости города смогут подняться на трехметровую смотровую площадку «Куранты», пройти по ледовому лабиринту «Оливье», сесть на огромный двухметровый трон Деда Мороза и сфотографироваться с «Селедкой под шубой».

Тарелка с Оливье на пермской набережной. Фото: Виталий Кокшаров.

В пространстве эспланады разместились еще три смотровые площадки – с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также в виде праздничного фейерверка. Для самых маленьких посетителей городка в нем возвели ледовые «покатушки». Для прогулок в ледовой локации QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании не потребуется.

Режим работы ледового парка – в будние дни с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 23.00.

Ледовые скульптуры на эспланаде. Фото: Виталий Кокшаров.

КСТАТИ

В этом году главная елка на городской эспланаде украшена новым световым куполом диаметром 48 метров. Световой шатер состоит из 240 нитей. Конструкция располагается на высоте 27 метров, спускается нитями длиной до 5 метров и держится на 24 опорах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

25 декабря открылись для посещения ледовые локации в районах города – в сквере им. Розалии Землячки (улица Лебедева, 27), на площадях у УДС «Молот» (улица Лебедева, 13) и около Дворца культуры им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79).