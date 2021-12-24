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Кредитная карта – это прекрасная возможность совершать покупки даже тогда, когда своих собственных денег не хватает. Особенно она актуальна в канун Нового года, когда многие россияне озабочены тем, чтобы красиво его отметить и приобрести всем своим близким и друзьям подарки.

Но в умелых руках кредитная карта – это не просто «палочка-выручалочка», запасной кошелек, который выручает тогда, когда срочно нужны деньги. Это инструмент, с которым можно планировать свой бюджет и управлять им.

Мы собрали лайфхаки как эффективно пользоваться кредитной картой, которыми сегодня делимся с вами.

1. Совершать покупки лучше в начале беспроцентного периода. Следуя этому правилу можно дольше пользоваться деньгами с кредитной карты без процентов. Поэтому, планируя крупную покупку, стоит рассчитать дату так, чтобы беспроцентный период был как можно длинным. Как узнать эту дату? Сделать это можно в приложении банка, которые сегодня есть практически у всех.

2. Постарайтесь не снимать наличные с кредитной карты. Кредитная карта – это не потребительский кредит. Она создана для покупок. Поэтому при снятии наличных с такой карты может взиматься комиссия.

3. Старайтесь не переводить деньги с кредитной карты. Снова вспоминаем правило – кредитная карта для покупок. И здесь история аналогична снятию наличных со своей кредитки.

4. Дайте работать своим финансам. Суть этого лайфхака заключается в том, чтобы переводить свои накопления в инвестиции, а покупки совершать с кредитной карты. При получении зарплаты - погасили долг, а свободные средства – снова направляем, например, на вклад и расходуем деньги на кредитке. Таким образом на те средства, которые находятся на вкладе, будут начисляться проценты – а это дополнительный доход. А при оплате покупок кредиткой можно еще получать дополнительные бонусы или кэшбэк – сегодня многие карты имеют такую «фишку». А это экономия и, конечно же, очевидные преимущества.

5. Долг по кредитной карте возвращайте до конца беспроцентного периода. Беспроцентный период – это период, в который банку можно не платить проценты, и он есть у любой кредитки. У разных банков он отличается по продолжительности. На сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. Самый длинный период составляет 120 дней. К примеру, Сбербанк запустил такую кредитную СберКарту, у которой с беспроцентный период составляет до 120 дней. В исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RGКредитная отмечается, СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Длинный беспроцентный период позволит делать покупки, а отдавать без процентов средства можно в течение минимум трех месяцев. И, конечно, важно следить за ним и не пропустить. И здесь опять поможет мобильное приложение банка, в котором была выпущена кредитная карта.

6. Пользуйтесь «фишками» кредитной карты. Многие банки дают различные привилегии своим держателям. К примеру, это может быть кэшбэк – это когда потраченные средства возвращаются бонусами или деньгами. Или пониженная ставка на расходы по определенным категориям покупок. Приведем пример, по СберКарте – здесь, если вы выходите за льготный период, установлена пониженная ставка на покупки в категории «Здоровье» или в «СберМегаМаркете».

Итак, если следовать этим лайфхакам, кредитная карта станет для вас отличным инструментом и выручит в период «предновогодних» хлопот. И, кстати говоря, в новогодней суете даже не нужно тратить время на поездку в офис банка – например, чтобы оформить кредитную СберКарту можно просто в мобильном приложении СберБанк Онлайн. А при умелом использовании карты, она не только станет вашей палочкой-выручалочкой, но и будет для вас выгодным финансовым инструментом. Оформляйте и наслаждайтесь жизнью, полной эмоций!