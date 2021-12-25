«Спасибо редакции «КП»: Семья из Пермского края сможет перевезти парализованную бабушку из Рязанской области к себе

Раиса Нефедовна Казакова - ветеран труда. Фото: семейный архив.

- Спасибо вашей редакции! – повторно обратился в «Комсомольскую правду» в Перми житель Кунгурского района Илья Канциберов. - Благодаря вашей статье нам удалось договориться с перевозкой нашей парализованной бабушки из Рязанской области в Пермский край.

Меньше суток потребовалось на то, чтобы нерешаемый вопрос с парализованной женщиной решился. 24 декабря на сайте «Комсомолки» появилась статья о непростой ситуации, в которой оказалась семья из Пермского края.

Их любимую бабушку Раису Нефедовну Казакову, живущую в Рязанской области, парализовало, и женщину необходимо было перевезти в Пермский край, к дочери и внукам. Они будут заботиться и ухаживать за любимой бабушкой, прабабушкой и мамой.

Но проблема возникла в Кунгуре, семья не смогла найти транспорт, чтобы перевезти Раису Нефедовну от железнодорожного вокзала Кунгура до поселка Голдыревский, где живет семья. О проблеме узнал неравнодушный читатель «Комсомолки» и предложил свою помощь.

- Решили, что до Голдыревска мы повезем ее из Перми, так как в Кунгуре поезд со спецвагоном не останавливается, и спецтранспорт мы будем заказывать из Перми, - объяснил внук Илья. - После публикации статьи нам позвонил один неравнодушный человек и сказал, что оплатит дорогу спецмашины от Перми до нашего дома, а это далеко и достаточно дорого. Таким образом бабушку мы сможем перевезти к себе уже 2 января.

Теперь семья из Пермского края сможет заботиться и ухаживать за любимой бабушкой, прабабушкой и мамой. Фото: семейный архив.

Напомним, Раису Нефедовну Казакову, 74-летнюю ветерана труда из Рязанской области, родные много лет звали к себе, но она не переезжала так как в Рязанской области у нее живут два непутевых сына. И за ними нужен был постоянный пригляд.

Две недели назад 74-летнюю пенсионерку разбил инсульт, и после выписки из больницы за ней оказалось некому ухаживать.

Женщина лежачая, у нее парализована вся правая сторона, поэтому перевозить ее можно только в лежачем положении. И часть дороги это требование врачей удавалось соблюсти, а часть – стало возможно почти сразу после публикации статьи об этой проблеме в «КП».

И наша редакция искренне благодарит того своего читателя, который накануне Нового года помог осуществить самое заветное желание семьи из Пермского края!

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