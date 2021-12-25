«Самокаты заменили скутеры, а магнитофоны – колонки». Что попросили пермяки в подарок у Главного Дедушки Мороза России

За время работы Почты в Великом Устюге Дед Мороз получил более четырех миллионов писем со всех уголков мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осталась ровно неделя до Нового года, и это самое время, чтобы узнать, чего хотели бы пермяки получить в подарок от Дедушки Мороза. Письма со своими пожеланиями и просьбами они отправляли в Великий Устюг, на Почту главного новогоднего волшебника страны.

- В 2021 году на Почту Деда Мороза в Великий Устюг пришло 2342 письма от детей и взрослых из Пермского края, - рассказали «Комсомольской правде» в Перми в PR-службе Дома Деда Мороза. – А за все время работы Почты в Великом Устюге Дед Мороз получил более четырех миллионов писем со всех уголков мира.

И как рассказали помощники главного новогоднего волшебника России, желания детей всегда одинаковы и меняются лишь из-за продвижения новых технологий. Если раньше детишки просили в подарок на Новый год самокаты, то сейчас скутеры. Пару десятилетий назад малыши желали в качестве подарка самолетики, а сейчас квадрокоптеры, а вот магнитофоны в новогодних письмах заменили музыкальные колонки…

- У взрослых желания посерьезней, - рассказал Главный Дед Мороз страны. – Они мечтают о хорошей работе, о новом доме, в котором места хватит большой семье. О счастье мечтают, о здоровье и о том, чтобы был мир!

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