«Заболела и стала не нужна сыновьям». Семья из Пермского края хочет забрать к себе бабушку после инсульта, но не может найти транспорт

Раиса Нефедовна Казакова - ветеран труда. Фото: семейный архив.

- Наша бабушка Раиса Нефедовна Казакова – ветеран труда, в молодости ездила поднимать целину, а потом всю жизнь проработала дояркой в колхозе в Рязанской области, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» семья из Кунгурского района. – И мы обращаемся к вам в редакцию за помощью, потому что уже не знаем, куда бежать и кому звонить.

Много лет дочь и внуки звали Раису Нефедовну к себе, в Кунгурский район, но она не переезжала из-за того, что в Рязанской области у нее живут два непутевых сына. И за ними нужен был постоянный пригляд. Но две недели назад 74-летнюю пенсионерку разбил инсульт, и после выписки из больницы за ней оказалось некому ухаживать.

Раиса Нефедовна – ветеран труда. Фото: семейный архив.

Сейчас в Рязань, чтобы ухаживать за своей мамой, уехала дочь женщины из Кунгурского района, а внуки пытаются решить вопрос с переездом бабушки в Пермский край.

- Бабушка лежачая, у нее парализована правая сторона, поэтому перевозить ее можно только в лежачем положении, - рассказывает внук Илья. – Транспорт от Рязани до Москвы нам найти удалось, в поезде проблем тоже не возникает, мы заказали билет в спецвагон с широкими проходами, и как место найдется, мы начнем бабушку перевозить. Но проблема возникла Кунгуре, мы не можем найти транспорт, чтобы перевезти ее от железнодорожного вокзала Кунгура до поселка Голдыревский.

Семья пенсионерки обращалась везде: Минздрав отказал, так как медики этими вопросами не занимаются, станция «скорой помощи» тоже отказала в такой услуге, а главврач Кунгурской городской больницы объяснил, что лежачих больных они не перевозят.

Не так давно бабушка приезжала в Кунгур погостить и навестить дочь и внуков. Фото: семейный архив.

Дорога от Кунгурского вокзала до поселка Голдыревский, где с нетерпением ждут свою любимую маму и бабушку, составляет 25 километров. Это 15-20 минут по ровной подмерзшей дороге, которую чистят после каждого снегопада.

- Если кто-то сможет помочь с транспортировкой бабушки на машине типа «буханки» или «скорой помощи», мы будем очень благодарны, - говорит Илья. - Мы даже готовы оплатить помощь.

Кто готов помочь семье из Кунгурского района, попавшей в непростую ситуацию, воссоединиться, может позвонить внуку Раисы Нефедовны, Илье, по телефону 8 951 930 41 84.

«Комсомолка» очень надеется, что обязательно найдутся добрые люди, которые накануне Нового года прочитают эту статью и помогут осуществить самое заветное желание одной семьи из Пермского края.