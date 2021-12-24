В пермских автобусах и трамваях будут тревожные кнопки для вызова Росгвардии

Заплатил и еду спокойно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конфликты в пермских автобусах и трамваях не редкость. То выйдет ссора пассажира с кондуктором из-за отказа надеть маску, то перепалку с контролерами устроит безбилетник.

До сих пор водитель и кондуктор оставались один на один с буяном в такой ситуации. К тому же кондукторов пообещали в новом году упразднить – с 10 января их, например, уже не будет во всех пермских трамваях, а до конца будущего года и в автобусах.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) о том, что в новом году в пермских автобусах и трамваях появятся тревожные кнопки, с помощью которых контролеры смогут вызвать на место конфликта наряд Росгвардии.

- Росгвардейцы на помощь контролерам – как это будет выглядеть? – спросили ведущие Анатолия Путина.

- Очень просто: в салонах автобусов и трамваев будут тревожные кнопки, - объяснил он. - Если безбилетный пассажир откажется предоставить документы или устроит конфликт, контролер сможет вызвать наряд Росгвардии, который при необходимости доставит нарушителя в полицию.

- При этом автобус придется остановить и дожидаться приезда росгвардейцев?

- Нет, автобусам и трамваям не нужно будет стоять на одном месте и дожидаться приезда росгвардейцев, как это было с сотрудниками полиции, они продолжат движение. Наряд прибудет в течение 10-15 минут и войдет в салон на одной из остановок, чтобы выполнить свою задачу.

Анатолий Путин еще раз напомнил, что в следующем году в Перми планируется существенно увеличить штрафы для безбилетников.

- Сейчас штраф составляет 500 рублей за первое нарушение и 1000 рублей за последующие в течение года - у нас ведется реестр всех нарушителей, - сообщил он. - Мы подготовили законодательную инициативу и в следующем году внесем предложение в Законодательное собрание - увеличить штраф до 2,5 тысяч рублей и за повторное нарушение до 5 тысяч рублей.