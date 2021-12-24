Как украсили Пермь к Новому году

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
До Нового года осталась неделя. И уже сейчас все работы по украшению Перми к празднику близятся к финалу. 25 декабря все новогодние локации откроются, и пермяки смогут прогуляться по городу, насладиться красотой и получить праздничное новогоднее настроение.
У Пермского театра оперы и балета поставили елку
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В предновогодней суете и поисках подарков, времени полюбоваться на изменившийся к празднику город, почти не остается.
И установили светящиеся маски
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Наш фотограф проехался по предпраздничной Перми и запечатлел самые красивые локации: эспланаду, улицу Ленина, ДК Солдатова, площадь перед Центральным рынком, парк Горького, Пермский театр оперы и балета, площадь Карла Маркса и другие. Смотрим, любуемся!
Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Такую световую конструкцию можно увидеть на площади Карла Маркса
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На ДК Солдатова – праздничная подсветка
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На ДК Солдатова – праздничная подсветка
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Светящегося космонавта пермяки смогут увидеть на эспланаде
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На улице Ленина много световых конструкций
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Снежинка на улице Ленина
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Такая летающая тарелка приземлилась недалеко от дома народного творчества Губерния
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пегасы на площади перед Центральным рынком
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
8. Колесо обозрения в парке Горького круглый год не перестает радовать пермяков праздничной подсветкой
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Главная елка Перми в светящемся «сарафане»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО