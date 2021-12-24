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Общество24 декабря 2021 6:35

Как украсили Пермь к Новому году

Фотограф «Комсомолки» проехался по городу и снял самые удивительные локации
Алена ОВЧИННИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года осталась неделя. И уже сейчас все работы по украшению Перми к празднику близятся к финалу. 25 декабря все новогодние локации откроются, и пермяки смогут прогуляться по городу, насладиться красотой и получить праздничное новогоднее настроение.

У Пермского театра оперы и балета поставили елку

У Пермского театра оперы и балета поставили елку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предновогодней суете и поисках подарков, времени полюбоваться на изменившийся к празднику город, почти не остается.

И установили светящиеся маски

И установили светящиеся маски

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наш фотограф проехался по предпраздничной Перми и запечатлел самые красивые локации: эспланаду, улицу Ленина, ДК Солдатова, площадь перед Центральным рынком, парк Горького, Пермский театр оперы и балета, площадь Карла Маркса и другие. Смотрим, любуемся!

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такую световую конструкцию можно увидеть на площади Карла Маркса

Такую световую конструкцию можно увидеть на площади Карла Маркса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ДК Солдатова – праздничная подсветка

На ДК Солдатова – праздничная подсветка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ДК Солдатова – праздничная подсветка

На ДК Солдатова – праздничная подсветка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светящегося космонавта пермяки смогут увидеть на эспланаде

Светящегося космонавта пермяки смогут увидеть на эспланаде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Ленина много световых конструкций

На улице Ленина много световых конструкций

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежинка на улице Ленина

Снежинка на улице Ленина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такая летающая тарелка приземлилась недалеко от дома народного творчества Губерния

Такая летающая тарелка приземлилась недалеко от дома народного творчества Губерния

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пегасы на площади перед Центральным рынком

Пегасы на площади перед Центральным рынком

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8. Колесо обозрения в парке Горького круглый год не перестает радовать пермяков праздничной подсветкой

8. Колесо обозрения в парке Горького круглый год не перестает радовать пермяков праздничной подсветкой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главная елка Перми в светящемся «сарафане»

Главная елка Перми в светящемся «сарафане»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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