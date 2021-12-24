Как украсили Пермь к Новому году

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года осталась неделя. И уже сейчас все работы по украшению Перми к празднику близятся к финалу. 25 декабря все новогодние локации откроются, и пермяки смогут прогуляться по городу, насладиться красотой и получить праздничное новогоднее настроение.

У Пермского театра оперы и балета поставили елку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предновогодней суете и поисках подарков, времени полюбоваться на изменившийся к празднику город, почти не остается.

И установили светящиеся маски Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наш фотограф проехался по предпраздничной Перми и запечатлел самые красивые локации: эспланаду, улицу Ленина, ДК Солдатова, площадь перед Центральным рынком, парк Горького, Пермский театр оперы и балета, площадь Карла Маркса и другие. Смотрим, любуемся!

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светящаяся инсталляция на Бульваре Гагарина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такую световую конструкцию можно увидеть на площади Карла Маркса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная Королева на сказочных санях установлена на Комсомольской площади Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ДК Солдатова – праздничная подсветка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ДК Солдатова – праздничная подсветка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светящегося космонавта пермяки смогут увидеть на эспланаде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Ленина много световых конструкций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежинка на улице Ленина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такая летающая тарелка приземлилась недалеко от дома народного творчества Губерния Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пегасы на площади перед Центральным рынком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8. Колесо обозрения в парке Горького круглый год не перестает радовать пермяков праздничной подсветкой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО