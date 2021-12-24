Состоялось награждение лауреатов премии Пермского края в сфере культуры

Вручение премии в сфере искусства и культуры Пермского края состоялось 17 декабря в 18.00 с соблюдением мер эпидемической безопасности. Церемония прошла с ограниченным числом участников. Посмотреть награждение можно на YouTube-канале Министерства культуры Пермского края.

В этом году главной краевой премии в сфере культуры удостоены 37 представителей отрасли. Всего на соискание заслуженной награды было подано 56 заявок: номинировались музыканты и актеры, режиссеры и художники, писатели и композиторы, библиотекари, работники музеев и художественных галерей. В региональном Министерстве культуры пояснили, что победители были определены членами комиссии с учетом рекомендаций Экспертного совета по рассмотрению произведений и работ, представленных на соискание премии. После этого список лауреатов премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2020 год был утвержден депутатами краевого парламента.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, данная награда ежегодно вручается самым талантливым творческим людям региона. «Мы отмечаем премией тех, кто сохраняет и приумножает культуру Пермского края, делает нашу жизнь ярче, красивее и интереснее. Благодаря им наш регион остается крупным культурным центром. Поэтому будем продолжать создавать условия для развития культуры в каждом уголке нашего Прикамья», – подчеркнул губернатор.

В номинации «Изобразительное искусство» – Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Иван Сторожев, Елена Симанова, Андрей Жуковский) за мемориал «Солдат России», а также авторский коллектив галереи Марис-АРТ», за выставку «Ты не плачь обо мне…» авторы Татьяна Нечеухина и Максим Нурулин.

В номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия и творчества» – авторский коллектив администрации Краснокамского городского округа (Людмила Попова, Ольга Курочкина, Татьяна Семакина, Ольга Сафрошенко, Ольга Вологина) за музейную экспозицию «Краснокамск. Награды Победы»;

В номинация «Кино» премии удостоены сотрудники учреждения «Пермская синематека» (Павел Печенкин, Анна Отмахова, Андрей Коршунов, Геннадий Широглазов, Никита Широков) за создание документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей». Фильм набрал более 2 млн 300 просмотров

В номинации «Литература» – коллектив издательства «Сенатор» (Борис Эренбург, Юрий Куроптев, Павел Чечёткин) за выпуск Пермского литературного журнала «Вещь» № 21 и № 22;

В номинации «Театр» – Лысьвенский театр драмы имени А.А. Савина (Андрей Шляпин, Наталья Миронова, Эдуард Фролов, Михаил Тихомиров) за спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит дамы» и Пермский академический Театр-Театр (Данил Чащин, Евгений Козин, Дмитрий Разумов, Александр Гончарук) за спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»;

В номинации «Изобразительное искусство» – Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Иван Сторожев, Елена Симанова, Андрей Жуковский) за мемориал «Солдат России», а также авторский коллектив галереи Марис-АРТ» (Татьяна Нечеухина, Максим Нурулин) за выставку «Ты не плачь обо мне…»;

В номинация «Кино» премии удостоены сотрудники учреждения «Пермская синематека» (Павел Печенкин, Анна Отмахова, Андрей Коршунов, Геннадий Широглазов, Никита Широков) за создание документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей»;

В номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия и творчества» – авторский коллектив администрации Краснокамского городского округа (Людмила Попова, Ольга Курочкина, Татьяна Семакина, Ольга Сафрошенко, Ольга Вологина) за музейную экспозицию «Краснокамск. Награды Победы»;

В номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства» – творческая группа пермского Центрального выставочного зала (Марина Фельдблюм, Анна Курамшина, Ольга Анисимова, Элла Наруллина, Людмила Думало) за творческий проект «Ленинград – Молотов. Волшебные пуанты»;

В номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» отмечен коллектив Пермского музыкального колледжа (Юлия Смирнова, Людмила Беляева, Анна Гостева, Светлана Караваева, Ирина Ферафонтова) за три серии фильма-концерта «Детские тетради»;

В номинации «Честь и достоинство» лауреатом признан Сергей Тупицын, заслуженный журналист РФ, заслуженный работник культуры РФ, старший редактор службы тематических программ филиала «Пермь» ВГТРК за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края.

Коллективам и авторам, удостоенным премий, присвоены звания лауреатов премии, вручены почетные дипломы, специальные нагрудные знаки, а также денежные премии, на выплату которых в региональном бюджете предусмотрено более 2 млн руб.

Организатор премии – Центр по реализации проектов в сфере культуры.