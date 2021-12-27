Как защититься от Covid-19 в домашних условиях?

Врач-эпидемиолог-дезинфектолог Лариса Ромашова

Как обезопасить себя и свою семью от заражения коронавирусом в период пандемии, как сделать это правильно и какими средствами, рассказали врач-дезинфектолог-эпидемиолог, предприниматель Лариса Ромашова и инвестор Евгений Бурмага.

Как удалось разработать препарат, убивающий коварный вирус в быту?

Л. Р.: Я долгие годы после окончания медакадемии работала врачом-эпидемиологом. Научилась разбираться во всех обеззараживающих средствах от инфекционных заболеваний. В те времена, когда у нас не было еще коронавируса, с коллегами изучала и контролировала поступление в Пермь всех препаратов для дезинфекции, отбирая самые эффективные. Позже ушла из медицины, занялась этим вопросом вплотную, когда стала предпринимателем, открыв свою компанию по созданию дезинфицирующих средств против инфекционных заболеваний. А весной 2020 года, когда COVID-19 бушевал по миру, поняла, что пришло время разработать и свое средство.

- Расскажите о препарате Dr. Bacteviroff. Объясните, как он работает против коварного вируса?

Л. Р.: Если называть его по-научному, то это органический нанополиэлектролит. Dr. Bacteviroff, испаряясь, наполняет воздух отрицательно заряженными ионами, которые притягивают микробы, образуя с ними прочное соединение. Азот в структуре молекулы полиэлектролита, разрушая белковую оболочку клеток микробов, убивает их. Вещество сохраняет свои защитные свойства на обработанной поверхности после высыхания, образуя нанопленку.

- Насколько препарат для дезинфекции помещений действительно эффективен?

Е.Б.: Эффективен он не только от вируса Covid-19.При использовании водного раствора Dr. Bacteviroff-30 в бытовых увлажнителях происходит гибель бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусов Коксаки, ротавирусов, гепатитов, возбудителей ОРВИ, герпесов, гриппа, «атипичной» пневмонии, возбудителей туберкулеза. Препарат является универсальным средством нового поколения, которое используют, как дома в быту, так и на промышленных предприятиях для обработки поверхностей, посуды, игрушек. Только в разных случаях нужно делать разную концентрацию вещества. Так, на промышленных предприятиях используют марку Dr. Bacteviroff-120. Попав на поверхность, препарат действует до 14 дней.

Лариса Ромашова и инвестор Евгений Бурмага Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Л. Р.: Расскажу вам о компактном увлажнителе с генератором холодного тумана. Нажимаете на кнопку, и идет распыление вещества. У него нет цвета и запаха. Его удобно положить в сумочку, носить с собой и при входе в магазин, больницу, любое общественное место обработать руки и лицо. Можно продезинфицировать свою маску, вещество при этом остается пленкой на поверхности этой маски. И в этом случае маска действительно защищает от коронавирусной инфекции на протяжении трех часов. Вы можете обработать так телефоны, гаджеты. Можно залить дезинфицирующее вещество в увлажнитель дома или в офисе и поставить на входе.

- Можно ли его использовать в детсадах?

Е.Б.: Он абсолютно безвреден. Детям в данный состав можно добавлять и отвар ромашки, и включать прибор в спальне перед сном. В препарате нет хлора, поэтому показан аллергикам и безопасен для домашних животных.

В преддверии Нового года мы подготовили специальные подарочные наборы. Препарат Dr. Bacteviroff можем доставить вам прямо домой. Также заказать можно и в интернет-магазинах на Алиэкспресс, Озон. Его стоимость от 550 рублей. Работает прямой телефон горячей линии 88001019059.