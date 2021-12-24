Коронавирус в Перми, последние новости на 24 декабря 2021 года: число заболевших за сутки – ниже 600 впервые с октября

Фото: permkrai.ru

В Прикамье суточный прирост заражений COVID-19 впервые с октября упал за отметку в 600 случаев. Так, на 23 декабря в регионе выявили 593 заражения. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Прикамье с начала пандемии достигло 156 058.

Вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 259 472 человека. 1 173 043 жителя завершили курс вакцинации.

Сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остается 231 пациент. 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от последствий ковида скончался 7 322 человека. 21 – за прошедшие сутки.

Фото: permkrai.ru

Новые инфицирования зафиксированы в 34 муниципалитетах Пермского края. 235 заражений в Перми. 55 – в Осе. 48 – Лысьве.

Далее идут Чернушка – 45 случаев, Елово – 28 случаев и Чайковский – 25 случаев. В Добрянке – 23 заражения. В Чусовом – 21.