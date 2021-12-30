«У меня теперь три куклы!» У храброй девочки Кати, вынесшей из пожара младшего братишку, исполнилось новогоднее желание

Катя очень волновалась, когда ее награждали. Фото: PR-служба депутата Законодательного Собрания Пермского края Дмитрия Килейко.

- Катя очень счастлива, теперь у нее целых три куклы, и она из рук их не отпускает: спит с ними и играет весь день, ведь уже начались каникулы, - говорит мама Кати Зайцевой, восьмилетней школьницы из деревни Липово Добрянского района.

Неделю назад «Комсомолка» написала про героическую девочку из Пермского края Катю Зайцеву. Когда ей было шесть лет, она водилась с двухлетним братишкой и спасла его из горящего дома. Пожар начался в одной из комнат из-за короткого замыкания. И девочка, которая была дома одна, проявила невероятную смелость: она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду.

Новогодний подарок получила не только сама Катя, но и ее младший брат. Фото: семейный архив.

А потом вернулась в объятое дымом помещение, нашла в шкафу Ванины вещи, чтобы братик не замерз, и выбежала из дома. Затем одела братишку и, чтобы не вести его пешком по холодной и мокрой дороге в одних носочках – обувь Катя взять не успела - взвалила малыша на спину и несколько минут несла до маминой работы.

Об этой истории знали только в семье, о геройском поступке девочки никому не рассказывали отчасти из-за того, что дети в момент пожара были одни. Их мама работала, а отец и дед уехали в поле за травой для коров. Никакой награды за свой смелый поступок девочка так и не получила. А она безумно хотела куклу, ведь все ее игрушки сгорели в том страшном пожаре. Родители подарили ей одну куклу, которую Катя назвала Никитка, но этой игрушкой школьница играет уже два года, и очень хотела бы друзей для своей куколки.

Опубликованную статью о храброй девочке Кате Зайцевой прочитали в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и помогли исполнить ее заветное новогоднее желание.

«Дедушкой Морозом» стал депутат Законодательного Собрания Пермского края Дмитрий Килейко. Он приехал в школу в поселке Висим, где учится Катя Зайцева, и вручил ей целый набор кукол, а братику – машинку. Подарил он и сладкие подарки, причем не только для Кати, но и для всех ее одноклассников.

Исполнил мечту храброй девочки депутат Законодательного Собрания Пермского края Дмитрий Килейко. Фото: PR-служба депутата.

- Новый год – это волшебный праздник, и мечты детей обязательно должны сбываться, - сказал Дмитрий Килейко. - В экстренной ситуации даже взрослые иногда теряются, а Екатерина - молодец, быстро сориентировалась, спасла жизнь себе и брату. Очень приятно было пообщаться с Катей, вручить ей подарок. Желаю всем исполнения желаний, а самое главное – здоровья и меньше потрясений в жизни!

- Я очень рада подаркам, но очень волновалась, когда меня награждали, - рассказала «Комсомолке» сама девочка. – Первый подарок я получила от Дедушки Мороза еще на прошлой неделе. После вашей статьи мы поехали с классом в Добрянку на елку. Там сначала шло представление, а потом Дед Мороз попросил меня подняться на сцену. Когда я вышла, он рассказал про меня и про мой поступок всем ребятам и подарил мне сладкий подарок и куклу! А второй раз меня наградили позавчера. К нам в школу приехал депутат и вручил мне большую коробку с куклами, а братику – машинку и конструктор Lego. Я очень рада, что теперь все каникулы буду играть со своими куклами. И скоро обязательно придумаю им имя.

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