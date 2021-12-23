Ледовые катки 2021-2022 в Перми: адреса, дата открытия, расписание

В Перми стартует ставший традиционным проект «Ледовый сезон». В нем примут участие восемь муниципальных катков. Публикуем адреса, расписание и дату открытия бесплатных ледовых катко 2021-2022 в Перми.

Важное уточнение: поучаствовать в массовых катаниях на бесплатных катках можно будет только тем пермякам, которые имеют QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Также при входе на каток, особенно в раздевалках, необходимо использовать средства индивидуальной зашиты и соблюдать социальную дистанцию.

Список катков:

- «Гайва» (улица Карбышева, 52);

- «Авангард» (улица Светлогорская, 14);

- «Юность» (улица Революции, 27);

- «Фаворит» (улица Репина, 69);

- «Спутник» (улица Мензелинская, 12);

- «Победа» (улица Обвинская, 9);

- «Молния» (улица Волховская, 26).

Каток у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Все катки откроются 21 декабря. Бесплатно покататься здесь можно будет по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.