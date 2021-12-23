Срубить новогоднюю елку в Прикамье – стоит ли овчинка выделки

Эту елочку все равно срубили бы при расчистке просеки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские лесники утверждают: на следующей неделе в лесничествах скопятся очереди из желающих принести домой елочку из леса. По сравнению с ценами на елочных базарах, лесные красавицы стоят копейки. Что такое 25 рублей за метровую ель? Или даже 75 за трехметровую?

- Привлекает людей не дешевизна, - уверяют в лесничие. - Многие говорят, мол, поедем выбирать елочку с детьми. И будет настоящее семейное новогоднее приключение. Некоторые записываются даже на 31 декабря.

Мы решили убедиться, стоит ли времени и хлопот такое путешествие, и каких ошибок лучше избежать.

Готовимся к походу в лес

Прямо с топором в лес идти нельзя. Вначале нужно побывать в лесничестве, где примут оплату, укажут место вырубки и оформят необходимые документы на ту дату, какую вы попросите. Потребуются паспорт, номер ИНН и обязательно смартфон со Сбербанк-онлайн, иначе придется прогуляться до ближайшего отделения банка, чтобы оплатить стоимость елочки. Выписывают их по одной на человека или по две на семью.

Без острого топора в таком деле не обойтись. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Журналисты «Комсомолки» решили управиться за один день. Наточили топор. Чуть подумав, прихватили на всякий случай пилу и саперную лопатку. На ноги один из нас обул рыбацкие сапоги, другой отправился в обычных ботинках.

Затем заглянули в хозмаг, где приобрели за 100 рублей катушку обычного садового шнура, дабы обмотать елочки перед укладкой в автомобиль. Тут же прикупили несколько полипропиленовых мешков бледно-зеленого цвета по десятке за штуку, чтобы укутать лесных красавиц и меньше насорить в машине.

Взяли по паре хозяйственных перчаток за 20 рублей, чтобы не заморозить и не измазать смолой руки. И поехали в лесничество.

Преодолеваем бумажные процедуры

Мы выбрали Гайвинское участковое лесничество, что на улице Репина, 104. Но можно было бы отправиться и в Верхние Муллы или в Закамск.

В деревянном особнячке на втором этаже уже толпился народ. Наконец очередь дошла и до нас. Оформление бумаг заняло около получаса. Лесники составили целый договор купли-продажи лесных насаждений. Одна подпись, другая. И вот нам показывают на карте, где можно срубить лесную красавицу.

Искать лесную красавицу мы решили вот на этой просеке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вот в этом квадрате вы можете вырубить ель на просеке вдоль нефтепровода, либо под линией электропередач, или вдоль дороги вот тут, - объясняет нам лесничий Сергей Зубко. - Можете выбрать елочку, пихту или сосенку. Не бойтесь, ущерб природе вы не нанесете: поросль здесь все равно раз в пять лет должны расчищать.

Первое наблюдение: если бы мы приехали с детьми - им бы пришлось ждать. Впрочем, во дворе лесничества есть, где побегать в окружении заснеженных исполинских елей. Красотища!

Муки выбора по пояс в снегу

И вот мы едем. В пакете документов рассматриваем листок с ксерокопией карты. Наш путь лежит по прямой, как взлетно-посадочная полоса, дороге на Ильинский. Проезжаем поляну под высоковольтной ЛЭП. На ней под снегом спят невысокие елочки. Такие же приютились на прогалинах вдоль трассы.

Такую красавицу мы, конечно, трограть не будем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вообще-то лесничий нам объяснял, что лучше выбирать елки на открытом пространстве - они пушистые, симметричные, раз солнце освещает их весь день, веточки частые и не такие ломкие. Но всегда ведь кажется - чем дальше в лес, тем будет лучше.

Доезжаем до просеки, которая проложена вдоль нефтепровода. Издали видно: давненько тут не появлялись нефтяники с топором - поросль превратилась в настоящий лесок, преимущественно из лиственных деревьев. Между ними различаем несколько елочек. Устремляемся к ним - и тут же проваливаемся по пояс в сугроб. Сапоги с высокими голенищами мигом наполняются снегом.

Снег в пригородном лесу же почти по пояс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елку выбрать непросто. Отряхиваешь от снежных хлопьев одну и видишь - она, бедная, растет в тени и так старалась тянуться к свету, что на голенькой макушке почти не заметно веточек. Другая - погуще, но у нее большинство разлапистых веток растут только с одной стороны.

Под самый корешок!

Наконец пробираемся на поляну и находим то, что нужно. Маленькая лопатка оказывается бесполезной, и мы отгребаем снег руками. Перчатки сразу становятся мокрыми. Осторожно извлекаем нижние ветви, придавленные снежным настом - на холоде они очень ломкие. Посоветовавшись, решаем спеленать лесную красавицу садовым шнуром, прежде чем рубить. Разумеется, моток шнура белого цвета тут же выскакивает из рук и скрывается в пушистом белоснежном пространстве. С трудом находим его, привязываем конец веревки к нижней ветке и начинаем выделывать вокруг елки этакий новогодний хоровод.

Выбрать елочку не так-то просто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь можно срубить нашу елочку. Или лучше спилить? Совещаемся, пытаясь отогреть замерзшие в мокрых перчатках руки. Двух ударов топора под самый корешок, как в песенке, оказывается достаточно - зимняя хвойная древесина податлива.

Теперь - под самый корешок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пытаемся натянуть на срубленную полутораметровую елочку наш полипропиленовый мешок, но приходится отказаться от этой затеи. При этой операции на снег сыплются обломанные кончики веточек. Аккуратно несем нашу ель к машине.

Перед тем, как садиться, отряхиваемся от хвоинок, снимаем мокрые варежки со следами смолы. В салоне лесная красавица начинает плакать от тепла из автомобильной печки.

Скоро будем эту елочку украшать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разбор полетов

Как не наделать глупостей

Что мы сделали не так? Да много чего. Перечислим все по порядку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как подольше сохранить лесную красавицу?

Как объясняют лесники, бесполезно насыпать в воду, в которую поставите елку, удобрения для цветов, как делают некоторые. Но продлить жизнь елочке все же можно.

НУЖНЫЕ АДРЕСА

Где можно выписать елочку?

Для оформления договора придется подъехать к лесникам. В Перми они находятся по таким адресам:

- Пермское лесничество - в селе Култаево на улице Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98;

- Закамское лесничество - на улице Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42;

- Гайвинское участковое лесничество на улице Репина, 104, телефон 274 08 94.

Лесничества работают в будние дни с 8.00 до 17.00. В пятницу - укороченный день на 1 час. Выходные дни - суббота и воскресенье.

Полный список лесничеств Прикамья можно посмотреть на сайте Минприроды priroda.permkrai.ru.