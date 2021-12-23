Сонечка из Перми здорова! Фото: Instagram mama_shilo_popov.

За самочувствием трехлетней Сонечки из Перми, улетевшей на сложную операцию в Штаты, следили более 300 тысяч подписчиков ее страницы в Instagram. Ежедневные сторис, которые публиковала мама, выстраивались в интересный и захватывающий сериал. Дни, проведенные в американской клинике, менялись с путешествиями мамы и дочки по Вашингтону, Нью-Йорку и даже Майями. Да, да! Пока ждали очередной операции, пермячки рискнули слетать на океан.

Сонечка Попова, напомним, родилась со множественными пороками развития. Почти с рождения она жила со стомой. Уже на третий день жизни девочка перенесла свою первую операцию, потом были еще и еще... Российские врачи сделали все, что можно было. Вернуть Соне здоровье согласились врачи клиники Children’s National Hospital в США, а деньги на оплату операции собирали всем миром, пока не нашлись два удивительных волшебника, которые закрыли сбор.

И в середине ноября Сонечка с мамой прилетели в Америку, и вскоре девочка перенесла сложное оперативное вмешательство. 22 декабря был последний этап ее возвращения к нормальной жизни, Соне закрывали стому.

После операции. Фото: Instagram mama_shilo_popov.

За сутки до операции малышке разрешено было кушать только жидкое, сок и мороженое. Ранним утром мама Юля привезла ее в клинику. В предоперационной палате Соне измеряли давление и пульс, взяли тест на коронавирус и попросили переодеться.

«С Богом!», «Пусть все будет хорошо!», «За это время Сонечка прямо родной нам стала», «Пусть София будет счастливой и здоровой», - комментировали пост о начале операции подписчики.

Когда операция закончилась, Сонечка постепенно начала приходить в себя, ее перевели в палату. Прямо туда ей принесли подарки: куклу, мягкую игрушку.

- VERY VERY GOOD, - сказал оперирующий доктор Марк Левитт об исходе операции.

Соня с мамой и доктором, который ее оперировал. Фото: Instagram mama_shilo_popov.

Стому девочке закрыли, пока вывели специальную временную трубку для опорожнения кишечника. Гинеколог посмотрел все репродуктивные органы девочки, они полностью соответствуют органам здорового человека. В будущем Соня сможет забеременеть и родить ребенка.

- Наша мечта осуществилась! Соня здорова! Спасибо всем огромное за поддержку! – не перестает благодарить всех своих подписчиков счастливая мама девочки.