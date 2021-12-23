Три балерины в серебристом покрытии: Пермская компания, производящая прицепы, выпустила необычный корпоративный календарь

Тираж календаря - две тысячи экземпляров. Фото: expedition-pricep.ru

Шестой год сотрудники Краснокамского ремонтно-механического завода накануне Нового года радуют своих клиентов. На предприятии, которое производит прицепы, выпускают корпоративные календари, а потом дарят их своим клиентам – от Питера до Камчатки и за рубеж.

В этом году промышленникам пришла в голову очень креативная идея – выпустить календарь с балеринами, расположившимися в форме деталей прицепов. И если подключить воображение, то в полуобнаженных телах и позах девушек можно увидеть дышло, задний бампер, подрамник, кронштейны и другие детали.

В полуобнаженных телах и положении тел девушек можно рассмотреть детали прицепа. Фото: expedition-pricep.ru

- Съемка для календаря проводилась не так давно, в ней приняли участие три балерины, танцующие в стиле «контемпорари» (современной хореографии), - рассказали «КП» на предприятии. – Перед съемкой визажисты покрыли тела девушек специальным серебристым составом, чтобы они напоминали ту оцинкованную сталь, из которой изготовлены наши прицепы.

В итоге проект получился очень оригинальным и интересным. Также календарь интересен тем, что под концептуальными фотографиями есть QR-код, на который можно навести смартфон и перейти на сайт с подробным описанием той или иной детали: как и из чего ее производят, какова толщина металла и тип защитного покрытия.

В съемке приняли участие три балерины, танцующие в стиле «контемпорари». Фото: expedition-pricep.ru

Тираж календаря на 2022 год - две тысячи экземпляров.

- Промышленный потенциал Пермского края и балетное искусство, казалось бы, вещи несовместимые, непересекающиеся, но обе они прославляют наш регион на весь мир, - объясняет директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. - Идея получила реализацию благодаря гибкости и силе пермских балерин: они своими телами смогли выразить то, чем отличаются наши прицепы. Обладатели календаря - 2022 будут не просто наслаждаться картинками, но еще и тренировать образное мышление.

Тела балерин покрыли серебристым составом, чтобы они напоминали оцинкованную сталь, из которой изготовлены прицепы.Фото: expedition-pricep.ru

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