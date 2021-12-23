«Все зависит от циклона». Какая погода ждет пермяков в новогоднюю ночь

- Что к нам придет: мороз и солнце или тепло и метель? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Долгосрочные прогнозы успешно оправдываются. И до конца года в Перми будет достаточно морозно – 20-25 градусов ниже нуля, - рассказал начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов в прямом эфире Радио «КП». - При этом в ближайшие дни больших снегопадов не ожидается. Так что коммунальные службы получат небольшую передышку.

Кстати, по мнению синоптиков, снегопады, прошедшие в Перми на этой неделе, аномальными назвать нельзя. Хотя месячная норма снега уже выпала, а на севере края – и полторы нормы. Там покров снега составляет 70-80 сантиметров, в Перми же высота снежного покрова - всего 30 сантиметров.

В ближайшие два дня будет холодно, затем морозы пойдут на спад. Температура воздуха в субботу поднимется до 15 градусов, но из-за сильного ветра, который будет дуть со скоростью в 10-15 метров в секунду, находиться на улице станет весьма некомфортно. В воскресенье ожидается кратковременное потепление и сильный снегопад.

- А в начале следующей недели вернется морозная погода, - отметил Павел Смирнов. - Ночью столбик термометра опустится до 20-25 градусов ниже нуля. Днем будет теплее всего на несколько градусов: температура от -17 до -20 градусов мороза.

Что нас ждет в Новый год – пока непонятно, так как из-за прохождения циклона происходят постоянные перепады погоды. И в зависимости от того, как пройдет циклон, в новогоднюю ночь в Перми может быть и минус 10 со снегом и метелью, и ясная погода с морозом до 30 градусов. Более точный прогноз синоптики обещают дать в начале следующей недели.

- Весь декабрь шли перепады от оттепели к морозам, скорее всего, они ожидают нас и в начале января, - считает метеоролог. - Пройдут снегопады. А вторая половина месяца окажется поспокойнее, но с морозами. И в общем, зима будет снежной и морозной.