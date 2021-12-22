В Перми прошел финал детского телевизионного конкурса «Формула Успеха»

Фото: Телевизионный конкурс "Формула успеха"/ВКонтакте

«Формула успеха» - проект краевого Центра по реализации проектов в сфере культуры, при поддержке министерства культуры Пермского края, направленный на развитие детско-юношеского творчества.

Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» проходит в Пермском крае с 2007 года. Конкурс проводится для детей от 5 до 14 лет по музыкальным и художественным номинациям, а также с 2018 года по номинации «научно-техническое творчество», с трансляцией в региональном телеэфире цикла телепередач о конкурсе, организацией Новогоднего концерта и Церемонии награждения лауреатов фестиваля

Организаторы конкурса ставили перед собой цель не только выявить наиболее одаренных детей – фестиваль направлен, прежде всего, на популяризацию детского творчества рассказала в эфира радио «КП Пермь» (96.6 FM) директор и инициатор конкурса Татьяна Шубина.

- У ребят даже нет концертных костюмов, когда идет съемка, потому что мы хотим показать, что добиться таких успехов может каждый ребенок, если захочет. Кстати, хочу выразить надежду - следующий год он у нас юбилейный, нам исполняется 15 лет и мы бы очень хотели и мечтали, чтобы конкурс состоялся наконец-то полноценно, в большом зале, со зрителями, пока из-за пандемии мы этого себе позволить не можем.

Отборочные этапы прослушивания проходили в течении 2021 года. 12 декабря состоялась прямая интернет-трансляция Церемонии награждения победителей телевизионного конкурса детского творчества «Формула Успеха». НаYoutube трансляцию можно было посмотреть на канале министерства культуры ПК. Телевизионную версию финала конкурса «Формула успеха» смотрите в утреннем эфире телеканала Россия 24 — 27 декабря.