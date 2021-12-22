Пермская учительница стала победительницей Всероссийского конкурса красоты Мissis Supermodel Russia

Самая красивая замужняя женщина России живет в Перми и работает учителем начальных классов в школе. Фото: личный архив.

- Дочка у меня росла обычной деревенской девчонкой, окончила в школу в селе Большая Соснова, потом поступила в педуниверситет на педагога начальных классов, - принимает поздравления мама Софьи Чунаревой, победительницы конкурса Мissis Supermodel Russia. – Причем, моделингом дочка никогда раньше не занималась, у нее все природное. Софья вообще очень разносторонний человек: не только творческая личность, но и спортсменка: занималась бегом и баскетболом, и в школе и в университете участвовала во всех соревнованиях. А тут впервые решила поучаствовать в конкурсе красоты и сразу победила!

28-летняя Софья Чунарева из Перми стала самой красивой замужней женщиной России, получив звание Мissis Supermodel Russia. В качестве награды она получила не только подарки от спонсоров и корону победительницы, но и оплаченную лицензию на участие в мировом конкурсе красоты, который пройдет в следующем году в Индии. Пока из-за нового витка пандемии сроки конкурса не определены, но в январе организаторы уже обещали назвать дату, и Софья начнет готовиться к нему.

Софья на конкурсе. Фото: личный архив.

Вместе с любимым супругом самая красивая женщина России воспитывает трехлетнего сынишку.

- Внук растет очень умным мальчишкой, с прекрасным чувством юмора, - улыбается бабушка. – В два года он уже знал все марки автомобилей, любит книги про космос и динозавров, знает картины русских художников, его любимая - «Последний день Помпеи». Пока дочка ездила в Москву, я водилась с ним, а когда мы узнали про ее победу, я слез сдержать не смогла. А ведь несколько лет назад ее приглашали в модельный бизнес, звали работать в Китай, говорили, что внешность у Софьи очень необычная, сравнивали ее с известной моделью. Но я тогда не отпустила ее. Юная девочка, одна, в другую страну…

Победительница не только счастливая дочка, жена и мама, но и обожаемый педагог начальных классов в пермской школе «Точка», сейчас она преподает в первом классе, а в целом, работает в школе уже пять лет. Ребята и родители очень трогательно поздравили свою первую учительницу с победой. Они подарили ей букет и открытку с теплыми словами.

Во время подготовки к суперфиналу, участницы конкурса побывали в самых красивых локациях столицы. Фото: личный архив.

- Помимо учительства и преподавания в частной школе, я люблю заниматься фотопозированием: снимаюсь для журналов, но об участии в конкурсах красоты я никогда не думала, - говорит сама победительница. – А в мае решила попробовать и отправила заявку. В ходе отборочных этапов мне пришлось выполнять он-лайн и оф-лайн задания от организаторов. В итоге из 100 претенденток в конкурсе сначала остались 25 девушек, потом 15, затем десять и три, которые и приняли участие в суперфинале в Москве.

Презентацию каждой участницы - итоги съемок и дефиле в суперфинале - оценивало мировое жюри, в итоге самой-самой стала пермская учительница. Кстати, второе место и звание 1-ая Вице-Мисс заняла тоже пермячка – многодетная мама Наталья Ежова, в этом году она представляла в конкурсе город Краснодар.

- Мы познакомились на конкурсе и поддерживали друг друга, - говорит Софья.

И почти сразу после возвращения в Пермь, победительница поехала на свою любимую работу.

- Она буквально полтора часа поспала и на уроки, к ребятам, - ахает ее мама. – Говорит: «Некогда спать, пора работать!»

Софья получила в подарок не только корону победительницы, но и оплаченную лицензию на участие в мировом конкурсе красоты. Фото: личный архив.

- Да, я очень люблю свою работу, и стараюсь стать хорошим профессионалом, - улыбается самая красивая замужняя женщина России. - После конкурса я поняла, какие невероятные люди меня окружают, с ними и море по колено, и горы по плечу. Самая ценная поддержка – это поддержка моей семьи, а еще детей, у которых я преподаю, их родителей и коллег! Я в таких конкурсах никогда не учувствовала и сейчас понимаю, что зря. В нем царит просто нереальная атмосфера и очень красивые девочки. Среди участниц было много достойных конкурсанток, но победа в итоге досталась мне. И я просто окрыленная той обратной связью, которую получаю сейчас, принимая поздравления.