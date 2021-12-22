«Еще 15 минут назад я видела его живым». Подробности гибели 10-летнего школьника в Перми

Место происшествия. Фото предоставлено очевидцем

Пермские следователи продолжают разбираться в трагической гибели 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили 16 декабря у подъезда дома по улице Лебедева, 34 в Мотовилихинском районе. Сыщикам предстоит выяснить, что произошло в тот злополучный вечер - суицид или несчастный случай.

Буквально за 15 минут до трагедии школьника встретила жительница дома Виктория. Он произвел на нее довольно положительное впечатление, был опрятно одет и первой пропустил в лифт.

- С нами ехала еще одна девочка, школьница лет двенадцати - вспоминает Виктория. - С виду мальчик был спокойным, смотрел то на меня, то на табло лифта. Девочка вышла на 12 этаже, я на 16, а мальчик поехал на 18 этаж. Буквально через 15 минут после того, как я зашла домой, ко мне в дверь постучал полицейский.

Сотрудник органов показал Виктории видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на которой она едет вместе со школьником и спросил, что она о нем знает и видела ли его раньше.

- Я сказала, что видела его впервые и он не из нашего дома, - вспоминает Виктория. - Полицейский попросил не выходить на улицу и ушел. Но я все же решила узнать, что случилось, вышла на общий балкон и увидела, что на земле у подъезда лежит человек, накрытый черным пакетом, а рядом - люди в форме. Когда я спустилась, полицейские сказали, что погиб тот самый мальчик, с которым я ехала в лифте. Я была шокирована, ведь каких-то 15 минут назад я видела его живым.

- Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего, выясняются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Напомним, около трех часов ночи 4 декабря 2016 года с 15 этажа этого же дома выпала 13-летняя школьница. Девочка упала на козырек подъезда и погибла до приезда медиков.

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