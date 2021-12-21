Коронавирус в Перми, последние новости на 22 декабря 2021 года: суточный прирост заболевших продолжает снижение

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В Прикамье 21 декабря вновь снизился прирост заражений. Выявлено еще 615 заболевших коронавирусом. Число подтвержденных заражений с начала пандемии в регионе достигло 154 861.

В стационарах региона лечатся 2 055 пациентов. 250 остаются в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 108 человек.

Всего в крае с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 7280 человек. 22 – за прошедшие сутки.

Новые заражения выявлены в 38 муниципалитетах. 180 заболевших в краевой столице. На втором месте – Краснокамский городской округ, в нем обнаружено 83 человека с инфекцией. На третьем месте – Верещагинский городской округ. Там выявлено 37 случаев заболевания.

В Добрянском городском округе ковид диагностирован у 36 жителей. По 28 заражений выявлено в Пермском муниципальном районе, Чайковском и Частинском муниципальном округе. По 22 прикамца заразились в Сивинском муниципальном округе и Чусовском городском округе.

В Березниках и Кунгуре зафиксировано по 13 человек с коронавирусом. В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 12 людей, в Березовском муниципальном округе – у 11. В Ильинском и Соликамском городских округах – по 10 новых случаев инфицирования.