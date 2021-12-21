В Пермском крае построили новую школу

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В феврале будущего года более 60 детей из деревень Малая Шадейка и Канабеки и нескольких других населенных пунктов Лысьвенского округа смогут учиться в новой школе.

Строительство Канабековской школы в деревне Малая Шадейка началось в первом квартале 2021 года. Сейчас здание полностью готово к вводу в эксплуатацию и проведению лицензирования.

До сих пор Канабековская школа располагалась в трех деревянных зданиях, два из которых имеют печное отопление.

- Новую школу ждали с нетерпением всей деревней, - рассказывает директор Канабековской школы Суфия Сиразетдинова. - Мы сами учились в деревянных школах, сейчас работаем в такой же. Поэтому очень хочется поскорее приступить к занятиям в школе, где созданы все условия для организации учебного процесса. Особенно мы в восторге от спортзала и столовой. Отдельного помещения для занятий физкультурой у нас никогда не было, а на обед мы бегали в другое здание и в дождь, и в слякоть.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин побывал в новом корпусе школы.

- Правительство Прикамья уделяет значительное внимание строительству образовательных учреждений, новые здания возводятся даже в небольших населенных пунктах, - отметил глава региона. - Таким образом, дети получат возможность учиться в самых современных условиях.

Во время визита губернатору рассказали, что в учебную программу школы включены уроки татарского языка и литературы. Кроме того, тематически оформлены зоны отдыха, которые знакомят ребят с традиционной культурой татарских деревень Лысьвенского округа. Также в школе будут развивать кружки краеведения и вокально-хоровую студию.

- До сегодняшнего дня внеурочная деятельность ребят ограничивалась художественными направлениями, - отмечают в краевом Министерстве образования и науки. - Для развития технических компетенций, востребованных в современном мире, приобретены цифровые лаборатории, современные робототехнические комплекты, интерактивные пособия. На современное развивающее оборудование из краевого бюджета дополнительно выделено более 9 млн рублей.