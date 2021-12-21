"Паркуешься сегодня - платишь завтра". В Перми тестируют новую систему постоплаты за парковку машины

Не успел оплатить в паркомате - переходи в приложение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ой-ой! Забыл за парковку заплатить, сейчас штраф прилетит! - автомобилисты знают, что иногда нарушаешь правила, совсем не желая того. Например, забыв вовремя заплатить за стоянку машины в зоне платной парковки.

Час парковки стоит 20 рублей, а штраф за неоплату - 1000 рублей, при повторном нарушении в течение года сумма вырастет до 2000.

Обидно выбрасывать такие деньги, особенно, если причиной неуплаты стала не обычная забывчивость, а технические причины. К примеру, мобильник разрядился.

Сейчас у владельцев автомобилей есть возможность оплатить парковку позже. Но при нескольких условиях. Во-первых, воспользоваться постоплатой можно только до 23 часов 59 минут текущих суток. Во-вторых, эта функция доступна только в личном кабинете Интернет-портала https://permparking.ru и в мобильном приложении «Горпарковки».

Но в будущем году возможности постоплаты будут расширены. Об этом юрист Илья Демин рассказал в прямом эфире Радио «КП» (96.6 FM):

- Я получил ответ на свой запрос о платных парковках от администрации Перми.Сейчас постоплата действует только в течение суток. Если вы поставили машину днем, оплатить парковку должны не позже полуночи. Иначе - штраф. А в будущем году, если вы забудете заплатить, у вас будут еще одни сутки - до следующей полуночи.

Как сообщили «Комсомолке» в Пермской дирекции дорожного движения, сейчас функция постоплаты работает в тестовом режиме. Затем будет приниматься решение о ее дальнейшем использовании.

Также будут изменены и условия абонементов на парковку. Сейчас в Перми действуют два вида абонементов: на 10 рабочих дней за 1600 рублей и на 20 рабочих дней за 3200 рублей. Если рассчитывать, что человек находится на работе 8 часов плюс час на обед, то за день парковки автомобиля требуется заплатить 180 рублей. Так что выгода от абонемента - невелика, 400 рублей в месяц.

- Мы предлагали городским властям ввести резидентские разрешения - абонементы для жителей центра, чтобы они платили определенную сумму и могли оставлять машину возле дома, - продолжает Илья Демин. - В Москве ты платишь 3 тысячи в год и можешь сколько угодно парковаться в своем районе. Но при этом, приезжая в центр, будешь платить полную стоимость парковки. Вводить резидентские разрешения в Перми не будут, но власти сообщили, что готовят несколько вариантов абонементов. Также появится возможность приостановить действие абонемента или сменить автомобиль, который указан в абонементе.

В будущем году в Перми планируется создать несколько перехватывающих парковок, на которых можно будет оставлять машину перед въездом в платную зону, а потом пересаживаться на общественный транспорт.

- В следующем году администрация доработает нормативную базу и разработает методику, по которой будут определять размер платы за перехватывающие парковки, - говорит Илья Демин. - Утверждать места парковок и стоимость будет дума.