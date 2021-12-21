Девять вопросов о новом пермском тарифном меню

Владельцы безлимитных проездных могут пересаживаться сколько угодно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новое тарифное меню начнет действовать через две с половиной недели. Но вопросов у пермяков осталось немало. На самые популярные из них мы постарались ответить с помощью городского департамента транспорта.

1.Когда за проезд придется платить по 33 рубля?

- С 10 января 2022 года.

2. Как выгоднее: купить проездной или платить за каждую поездку?

- Посчитайте, сколько поездок вы совершаете в месяц, и умножьте на 33 рубля. А потом сравните со стоимостью проездного.

Если вы ездите только на работу и обратно, без пересадок, а в выходные не пользуетесь общественным транспортом, вы совершаете в месяц 40 поездок. За них придется заплатить 1320 рублей. Так что выгоднее приобрести проездной на 40 проездок за 1188 рублей.

Если пользуетесь транспортом и в выходные, то за 60 поездок надо будет заплатить 1980 рублей. Безлимитный проездной на месяц обойдется в 1683 рубля. При этом можно совершать сколько угодно пересадок.

3. А вдруг я куплю проездной, а потом заболею, мои поездки «сгорят»?

- Если вы ни разу не воспользовались купленным проездным, можно перенести все поездки целиком на следующий месяц либо вернуть деньги. Если уже успели проехать по проездному хоть раз - после окончания срока его действия им пользоваться будет нельзя.

4. У меня транспортная карта, купленная еще в прошлом году. Как подключить к ней проездной и в дальнейшем его пополнять?

- Есть несколько вариантов:

А) С помощью мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» («Проездной 59»). Бесплатно скачать приложение можно в «Play Маркет» или «App Store». После привязки можно пополнить баланс на любую удобную сумму или подключить один из существующих тарифов. Оплата осуществляется с помощью Сбербанк Онлайн, системы быстрых платежей, банковской карты или Google/Apple Pay.

Б) В личном кабинете Сбербанк Онлайнвыбрать вкладку «Платежи», в строке поиска набрать «Транспортная карта Пермь». Далее, следуя пошаговой инструкции, пополнить проездной документ или подключить один из существующих тарифов.

В) Можно пополнить транспортную карту на сайтах edem.permkrai.ru или www.proezdnoy59.ru.

Г) В пунктах выдачи проездных документов «Почтобанк», «Центральная касса» и части отделений «Почты России».

5. Где можно проверить, пришли ли деньги на транспортную карту, и историю поездок?

- В мобильном приложении «Транспортная карта Пермь»(«Проездной 59») или на сайтах edem.permkrai.ru и www.proezdnoy59.ru (или проездной59.рф).

6. Если к карте уже подключен проездной, что с ним будет после 10 января? Придется ли доплачивать?

- Все проездные, приобретенные до 10 января, продолжат действовать до завершения срока действия, либо пока не закончатся оплаченные поездки.

7. Безлимитный тариф на сутки будет действовать до 0.00 следующего дня или 24 часа с момента оплаты?

- Суточный безлимитный проездной действует до 23.59 дня приобретения проездного. Поэтому не стоит покупать его заранее. Если вы купите суточный в 23.50, то через 10 минут он уже будет недействителен.

8. По безлимитному проездному можно ездить сколько угодно?

- Нет никаких ограничений на количество поездок в течение суток или месяца (в зависимости от срока действия проездного). Однако им можно оплатить только одну поездку за один рейс.

9. А бесплатные пересадки отменили?

- С 10 января при оплате проезда транспортной картой в режиме «электронного кошелька» в течение 40 или 60 минут можно будет совершать пересадку за половину стоимости - 17 рублей. Причем скидка действует даже на автобусах одного маршрута.

Для тех, кто совершает разовые поездки, оплачивая проезд наличкой или банковской картой, пересадка будет равнозначна новой поездке и ее стоимость составит 33 рубля. Владельцы безлимитных проездных могут пересаживаться сколько угодно.