Успеть до Нового года: в МФЦ Пермского края сообщили график работы филиалов в праздники

До 30 декабря все филиалы МФЦ будут работать в обычном режиме

Есть хорошая традиция - не оставлять неоконченные дела на Новый год. Поэтому многие пермяки стараются в конце декабря максимально решить все вопросы, связанные с оформлением документов. Тем более что впереди длинные новогодние каникулы, когда не работает большинство учреждений.

Решить вопрос до праздников

Именно поэтому в декабре происходит традиционный скачок посещаемости в многофункциональных центрах Прикамья. В первой половине текущего месяца за услугами в МФЦ обратились более 162,6 тысячи человек. Для сравнения- за первую половину ноября было принято 112,3 тысячи заявлений, то есть количество посетителей выросло на 44,74 процента.

В краевом МФЦ данную тенденцию связывают с тем, что большинство людей стараются решить все вопросы с документами до новогодних праздников. Традиционно более востребованными в этот период становятся услуги Росреестра и МВД.

Так, в первой декаде декабря специалисты приняли свыше 28,6тысячи пакетов документов на регистрацию недвижимости и получение выписок из ЕГРН. Зарегистрироваться по новому месту жительства перед Новым годом поспешили 5,3 тысячи человек.

Как будут работать центры «Мои Документы»

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками многофункциональные центры «Мои Документы» Пермского края изменят график приема заявителей.

30 декабря все филиалы МФЦ будут работать в обычном режиме. Так, в Перми заявители смогут обратиться за получением услуг с 8.00 до 20.00. С 31 декабря по 9 января отделения «Мои Документы» закроются на новогодние каникулы.

При планировании визита в многофункциональный центр в последние дни декабря специалисты советуют учитывать сроки подготовки документов.

- Поскольку органы исполнительной власти также не будут работать в новогодние праздники, сроки выдачи результатов для заявителей, обратившихся за получением услуг после 27 декабря, могут сдвинуться, - рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова.

Невзирая на ограничения

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, объемы приема документов в центрах «Мои документы» Пермского края не снизились, подводят итоги года в краевом МФЦ.В 2021-м центры «Мои Документы» Пермского края оказали жителям 3 230 316 услуг. Это выше прошлогоднего показателя почти на треть. Чаще всего прикамцы обращались за услугами, связанными с регистрацией недвижимости,- 598 544 обращения. Востребованными также остаются услуги МВД, соцзащиты и Пенсионного фонда. Так, за регистрацией по месту жительства в этом году обратилось 138 399 жителей. Свыше 73 тысяч семей, имеющих детей, оформили через МФЦ ежемесячные пособия.

Перечень услуг МФЦ продолжает расширяться. На сегодняшний день прикамцы имеют возможность получить через МФЦ более 1000 видов государственных и муниципальных услуг - в 2021 году список пополнился 93 новыми.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что необходимо обеспечить доступ жителей к максимальному числу услуг через единое окно.

- Это позволит гражданам удобно и комфортно решать свои проблемы, обратившись в любой офис многофункционального центра, находящийся в шаговой доступности, - отмечал глава региона.

ВАЖНО!

Прием посетителей во всех многофункциональных центрах Пермского края сейчас осуществляется только по предварительной записи. Записаться на прием для подачи заявлений жители Пермского края могут через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app), позвонив в сall-центр по номеру телефона 8 800 23 43 275 или (342) 270 11 20), а также с помощью специального сервиса на официальном сайте МФЦ (http://mfc-perm.ru/predvaritelnaya-zapis/