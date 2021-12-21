Лабиринты вместо катушек: почему в Перми решили не строить больших горок

А такую катушку не надо лицензировать? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году пермяки, похоже, лишатся излюбленной новогодней забавы - катания с ледяных горок.

- Мы уже начали заливать горки во дворах, как вдруг пришло распоряжение из районной администрации, - говорит председатель ТОС «Висим» Венера Преснякова. - Нам объяснили, что теперь нужно лицензировать все катушки, которые выше 40 сантиметров. И что для получения платной лицензии нужно соблюсти национальный стандарт, вызвать эксперта из Москвы или Санкт-Петербурга и оплатить его проживание и питание.

«Дети потянутся на опасные склоны»

Жители микрорайона устроили большой сход и стали советоваться. В конце концов, решили: они готовы строить горки по ГОСТУ, но не согласны оплачивать приезд экспертов.

- Мы ведь не в средние века живем какие-нибудь, чтобы оплачивать чье-то «кормление» - невесело шутят они.

При этом общественники опасаются, что новые запреты будут иметь обратный эффект.

- Если не будет этой зимой нормально оборудованных горок, дети наверняка найдут выход из положения – потянутся кататься на опасные снежные склоны, - предполагают они. - И вот там некому будет следить, в правильной ли позе они скатываются с горы, как этого требует нацстандарт. В лучшем случае это будут разбитые носы и коленки.

Лед – только из питьевой воды

Горок, увы, нынче не будет не только в Мотовилихе, но и в других районах города.

- В этом году было принято правительственное постановление, согласно которому ледяные горки теперь приравниваются к аттракционам, - объяснил руководитель департамента по культуре и молодежной политике администрации Перми Василий Головин. - На каждую из них необходимо теперь получить лицензию. Для этого катушка должна удовлетворять государственному национальному стандарту.

Требования этого ГОСТа довольно жесткие. Например, заливать горку можно только питьевой водой из-под крана, но не из водоема. Вдруг ребенок захочет лизнуть лед?

Описывается даже, в каких позах должны дети скатываться с горки. Например, если едут группой, то только лежа и цепочкой. Следить за этим должны взрослые.

Горки вернутся через год

В городской администрации признались, что в этом году просто не успеют выполнить все требования.

- Проблема в том, что лицензию могут выдать только уже на залитую горку, - говорит Василий Головин. - Ее нужно сначала построить, а затем пригласить представителя уполномоченной компании. Дождаться, когда он приедет. И только потом - если выдаст лицензию - разрешать катание. Нам просто не успеть сделать все это до новогодних каникул. В России сейчас всего 9 компаний, которые могут выдавать такие лицензии. Пермская фирма «Кедр» пробовала получить допуск, но, к сожалению, получила отказ.

Как объяснили в горадминистрации, вместо горок в этом году решили возвести в ледовых городках лабиринты изо льда, смотровые площадки, фотозоны и ледяные арт-объекты.

Так что же, нам придется попрощаться с национальной русской забавой раз и навсегда?

Пермякам пообещали, что через год горки к нам вернутся.

- Мы примем меры к тому, чтобы проходить лицензирование в сжатые сроки, выделим на это финансирование, - говорит Василий Головин. - Я надеюсь, что в следующий Новый год горожане смогут покататься с настоящих русских ледяных горок.