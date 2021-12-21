Новогодние концерты 2021-2022 в Перми: афиша, билеты, расписание

Самый новогодний балет - «Щелкунчик». Фото: Театр оперы и балета

Известно, что пермяки в большинстве своем - театралы. И накануне Нового года они устремляются не в баню, а в театр или на концерт. Именно поэтому билеты на новогодние спектакли и концерты в Перми разбираются за месяц до праздника.

Подробная афиша новогодних концертов 2021-2022 в Перми. Мы подскажем вам, сколько стоят билеты на главные музыкальные и театральные события и расскажем, на какие музыкальные и театральные события перед Новым, 2022-м годом в Перми еще можно попасть.

За неделю до праздника

Кто Новому году рад, тот начинает отмечать его заранее. В пространстве «Часовой Завод» (ул. Чернышевского, 28,) 24 декабря в 20.00 состоится большой праздничный концерт актера Театра-Театра Альберта Макарова «В преддверии новых дней» (6+). В программе самые нежно-снежные песни из мюзиклов, кинофильмов, отечественной эстрады. Билеты: 400 - 500 рублей.

25 декабря в Большом зале филармонии пройдет спектакль Нового театра им. Георгия Вицина «Приходи ко мне на Новый год» (16+). Алексей собирается познакомить свою девушку с мамой и втроем встретить Новый год. Вечер идеально спланирован, но все меняет таинственная незнакомка. Она ураганом врывается в его квартиру, и все планы летят в тартарары... Начало в 19.30. Билеты: 600 - 1800 рублей.

Концертный вечер «Сказочная красота в музыке П. И. Чайковского» (6+) представит творческое объединение «Пермские виртуозы». 27 декабря в 19.00 в концертном зале «Музыкальная Галактика» (ул. Куйбышева, 50) можно будет услышать фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик». Билеты: 500 рублей.

«Щелкунчик», «Винил» и новогодние комедии

На самый новогодний балет «Щелкунчик» (6+), который традиционно состоится 31 декабря в 18 часов, билеты остались только стоимостью от 6 до 15 тысяч. На предыдущие дни, где билеты были дешевле, все места распроданы.

В Театре-Театре 31 декабря состоится мюзикл «Винил» (12+) - яркий, фееричный, рассказывающий о том, что любовь в сочетании с настоящей музыкой способна на чудеса. «Винил» завоевал девять «Золотых масок». 31 декабря пройдут два спектакля - в 14 и в 19 часов, стоимость билетов от 1500 до 2388 рублей.

Мюзикл «Винил» завоевал девять «Золотых масок». Фото: Театр-Театр

Но если вы уже смотрели «Винил», то можете в 17 часов отправиться в Дом актера, где артисты Театра-Театра представят веселую комедию «За пять минут до» (16+). Билеты: 1000-1500 рублей.

Пермский ТЮЗ в Новый год показывает сказку «Принц Пломбир» (6+). Предновогодние спектакли пройдут с 28 до 30 декабря, а также 2 и 3 января. Билеты: 450 рублей.

Пермский театр кукол 30 декабря показывает две сказки «По щучьему велению» (0+) и «Солнышко и снежные человечки» (0+). Билеты: 350-450 рублей.

31 декабря в Большом зале филармонии Новый театр им. Георгия Вицина покажет комедию «7 дней до Нового года»(16+). Эта история случилась в одном большом городе, где люди слишком заняты своими повседневными заботами, не замечают друг друга и поэтому часто одиноки... Вот и у Маргариты вся жизнь: дом, работа, телевизор. Но однажды жизнь Маргариты меняется, когда на пороге ее квартиры появляется Николай. За 7 дней до Нового года... Начало 31 декабря в 17.00. Билеты: 800 - 1900 рублей.

Театр кукол «Туки-Луки» 31 декабря устраивает новогоднее представление «Монстры на каникулах, или Полосатый рейс»(0+). Начало в 11.00 и 14.00. Билеты: 400 рублей.

«Предкарнавальная ночь»

«Квартет Каравай» приглашает на концерт «Предкарнавальная ночь» (6+). Прозвучат новогодние хиты: Let It Snow, вальс из к/ф «Карнавальная ночь», танец «Гаучо» из к/ф «Зимний вечер в Гаграх»и другие самые популярные песни и мелодии кино. Концерт состоится в Органном зале 30 декабря в 19.00. Билеты: 500 - 1000 рублей.

Новогодний концерт Пермского губернского оркестра(6+) состоится во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова 31 декабря в 17.00. Билеты: 500 - 2000 рублей.

Уже много лет подряд 31 декабря праздничный концерт, в котором звучат самые популярные новогодние мелодии, устраивает «Хорус-Квартет». Вот и в этом году в органном концертном зале состоится веселое музыкальное «хулиганство». Начало 31 декабря в 18.00 (6+). Билеты: 500 - 1000 рублей.