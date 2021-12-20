Сто миллионов рублей – для педагогов Пермского края

На базе 15 школ открылись центры «Точки роста». Фото: Минобр Пермского края

100 миллионов рублей из регионального бюджета выделено на традиционное поощрение учителей по итогам прошедшего учебного года. Это решение приняло Правительство Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

Денежные премии получат педагоги, которые обучали выпускников, получивших на ЕГЭ 95 баллов и выше, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. За качественную подготовку 355 учеников будут награждены учителя 107 школ Пермского края. Наибольшее количество высокобалльников – в школе № 10 Чайковского округа и пермской гимназии № 11 – по 13 человек. В пермских гимназиях № 2 и № 5 подготовили по 12 ребят, получивших на едином госэкзамене 95 баллов и выше.

Еще 40 учителей получат до 150 тысяч рублей за подготовку победителей, призеров и участников, допущенных до заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье особое значение придается поддержке педагогов, потому что они воспитывают будущее региона.

- Учитель – это великая миссия, потому что в образовательных учреждениях закладывается будущее детей, а значит будущее региона и страны – наше будущее. Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных муниципалитетах края в наших школах работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги. А мы продолжим создавать условия для их профессионального роста, – отмечал глава региона.

Стимулирующие выплаты также получат педработники школ, попавшие в ТОП-100 Министерства образования и науки Пермского края. При оценке учебных заведений учитывалось до 30 показателей. Среди них: результаты ЕГЭ, доля учащихся, успешно завершивших учебный год, профориентационная работа, родительское просвещение и наличие проектов по наставничеству.

- Ежегодно меняются содержательно критерии отбора школ в ТОП-100. Тем самым мы исключаем ситуации, когда школы специально «подстраиваются» под показатели и не выходят за рамки рейтинга. Для нас главное дать детям качественное образование и правильное воспитание в стенах школы. Поэтому в этом году мы сделали акцент на дополнительном образовании, взаимодействии с родительской общественностью. При оценке также учитывали участие школьников в общественных движениях и объединениях, в том числе патриотических, – комментирует министр образования и науки Раиса Кассина.

В этом году в число «статусных» школ впервые за 3 года попали школа-гимназия № 1 Краснокамского округа и 3 учреждения Перми. Это школа дизайна «Точка», школа № 12 и Петролеум+ (школа № 102).

Стимулирующие выплаты помимо школ-победителей рейтинга получат 15 школ, на базе которых в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным, открылись центры «Точки роста» и школьный технопарк «Кванториум». Кроме того, премии получит коллектив школы для детей с ОВЗ в Лысьве, участвующей в реализации национального проекта.