На месте авторынка «Островок» в Перми разобьют мини-сквер

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми к 300-летию города освобождают центральные улицы от нагромождения киосков и павильонов. На авторынке «Островок» на улице Николая Островского в выходные уже демонтировали отдельно стоявшие ларьки. Некоторые просто разобрали, другие владельцы погрузили на трейлеры и увезли.

Первые павильоны авторынка снесли в выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот длинный ангар, где в полусотне отделов автовладельцы привыкли покупать запчасти и автомобильные аксессуары, пока еще стоит.

Землю под ним мэрия выкупила за 157 миллионов рублей. Стоявший рядом с ним павильон с кафе, земельный участок под которым также приобрел город за 38 миллионов рублей, уже снесли. Что появится взамен этих строений?

В ангаре еще продолжают продавать запчасти и автоаксессуары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как объясняют в городской администрации, вместо неэстетичных металлических конструкций здесь разобьют газон, высадят деревья, проложат удобные тротуары, поставят опоры освещения. Как это будет выглядеть - можно посмотреть на макете, который установили на первом этаже ТЦ «Радуга».

Конкретный план реконструкции улицы на этом участке пока еще не разработали. Но жители ЖК «Солнечный город» могут не беспокоиться: рядом с этим мини-сквером обещают сохранить проезд с улицы Красноармейской к их домам и магазинам на первых этажах зданий.

Но некоторые предприниматели уже съехали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вечно тут пробираешься по краешку узенького скользкого тротуара с остановки вечером в темноте, - говорит пермячка Нина Петровна. - Хорошо, что здесь, наконец, будет просторно и светло. А если еще скамейки в скверике поставят, будет совсем здорово.

Примерно так будет выглядеть мини-сквер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда же полностью расчистят эту территорию?

- Нас 1 декабря предупредили, чтобы мы освободили ангар до 15 декабря, но мы подали в администрации города и района просьбу позволить нам тут остаться хотя бы до мая, - говорят предприниматели. - Куда мы денемся со своим товаром накануне Нового года? Наше обращение обещали рассмотреть. Администрации на рынке больше нет. Мы сами ведем переговоры с тепловиками и электриками, чтобы платить за свет и тепло, за свой счет наняли охрану. Никакой альтернативы насчет переезда нам не предложили.

- Уходит целая эпоха, - вздыхает покупатель Сергей Иванович. - Когда 30 лет назад появился этот авторынок, это был как глоток воздуха для нас, водителей. Не надо было мотаться по всему городу и выискивать ту или иную деталь, а потом еще и переплачивать. Все знали, если что-то нужно - иди в «Островок», как мы его любовно прозвали. Но времена меняются - теперь любую запчасть несложно заказать по интернету.